https://cz.sputniknews.com/20220221/tajemstvi-italske-kuchyne-na-dokonale-testoviny-vam-budou-stacit-jen-tyto-tri-suroviny-17712735.html

Tajemství italské kuchyně! Na dokonalé těstoviny vám budou stačit jen tyto tři suroviny

Italská kuchyně si našla své příznivce po celém světě, a to mimo jiné i proto, že její jídla dokážou být rychlá, lehká a velmi chutná. Výjimkou není ani dnešní... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-21T18:09+0100

2022-02-21T18:09+0100

2022-02-21T18:09+0100

zdraví

recept

těstoviny

vaření

itálie

rajčata

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/15747924_0:1:1999:1125_1920x0_80_0_0_673c42d465d89f2e1c63f8f7859edfac.jpg

Pokud zavítáte do Itálie, většinou vás nemine ochutnávka místních těstovin na tisíc způsobů, sýrů či pizzy. Rozhodně byste ale neměli vynechat ani tradiční těstovinovou omáčku, jejíž receptura se v Itálii přenáší z generace na generaci.Jedna italská kuchařka, Marcella Hazan, která napsala velké množství kuchařek plných tradičních italských receptů, se podělila o recept na tento skvost a uvidíte, že ho zvládnete za pár minut. Sama totiž přiznala, že recepty, které dokáže v kuchyni vykouzlit co nejrychleji, má nejradši.Na toto dokonalé jídlo, kvůli kterému už nebudete muset v kuchyni strávit hodiny, budete potřebovat pouhé tři ingredience. A věřte, že mezi ně rozhodně nepatří žádné předpřipravené omáčky na špagety. Přinášíme vám naopak mnohem chutnější a zdravější verzi omáčky, než jsou ty průmyslově zpracované z obchodu.A co tedy budete potřebovat?Postup přípravy:Jak již bylo řečeno, postup je velmi snadný a rychlý. Základem tohoto receptu je přitom nechat směs probublávat o něco déle a kontrolovat ji.A omáčka je na světě. Teď už jen stačí vymyslet, s jakými těstovinami ji budete servírovat. A možností je spousta.Tip: Těstoviny s omáčkou můžete na talíři dozdobit nastrouhaným sýrem dle vlastního výběru či čerstvou bazalkou. Určitě totiž nesáhnete vedle!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

itálie

recept, těstoviny, vaření, itálie, rajčata