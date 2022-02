https://cz.sputniknews.com/20220221/tolik-lzi-a-hloupe-propagandy-chce-se-mi-blit-cechy-znechutil-tweet-mzv-cr-o-situaci-na-ukrajine-17721934.html

Tolik lží a hloupé propagandy, chce se mi blít... Čechy znechutil tweet MZV ČR o situaci na Ukrajině

Ministerstvo zahraničí pod vedením Jana Lipavského se aktivně zapojilo do informační kampaně namířenou na podporu Ukrajiny. Na účtu resortu na Twitteru byl... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ministerstvo zahraničních věcí

jan lipavský

propaganda

dezinformace

Napjatá politická situace na Ukrajině je doprovozená aktivní mediální kampaní v zemích, které jsou bezprostředně zapojeny do řešení současné bezpečnostní krize. Většina aktérů se přitom vyslovuje pro diplomatickou cestu vyřešení napětí, nicméně na Donbasu pokračují vojenské incidenty a již desítky tisíc uprchlíků odcestovaly do Ruska. Západní země uvalují veškerou vinu za vyhrocení konfliktu na ruskou stranu, přispět svou troškou do mlýna se rozhodlo i české ministerstvo zahraničí, které na svém Twitteru otevřeně obvinilo Rusko ze šíření dezinformací a vytvoření záminky pro provedení vojenské invaze na Ukrajinu.V komentářích pod tímto tweetem se nechalo slyšet několik uživatelů, kteří informační kampaň Ministerstva zahraničí ČR proti Rusku vřele podpořili.Objevilo se i dost těch, komu jednání české diplomacie zjevně nebylo po chuti. Jeden z komentujících například poznamenal, že český zahraniční resort sklouzl do neohrabané propagandy.Obdobný pohled na nynější chování zástupců Ministerstva zahraničí ČR měl i Vilém Vrzala.Obvinění ze zaujatosti přišla na adresu českého resortu i ze strany komentujícího Petra Fauveho.Dalšímu sledujícímu přístup české diplomacie připomněl antiutopický román anglického spisovatele George Orwella 1984, v němž bylo tzv. Ministerstvo lásky, skutečným úkolem kterého byla identifikace, převýchova a případná likvidace nepohodlných.Totalitní propaganda se vybavila i uživateli Vítězslavovi Novotnému.Lipavský obvinil RuskoVčera šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti) svolal krizový štáb ministerstva zahraničí. Hlavní otázkou zasedání bylo zhoršení situace na Donbasu. Podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského za eskalaci může Rusko, a on proto vyzývá Moskvu, aby okamžitě přestala šířit dezinformace o dění na Donbasu.Ministr zahraničí ČR Jan Lipavský během tiskové konference uvedl, že česká diplomacie na základě zpravodajských informací pocházejících z amerických i dalších zdrojů přišla k závěru, že Rusko vytváří scénáře, které by mohly ospravedlnit případnou invazi na Ukrajinu.S odvoláním na nejmenované zdroje tak Lipavský uvedl, že Rusko oproti prohlášení z minulého týdne nestahuje svá vojska od hranic s Ukrajinou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

