Tyto potraviny dokáží snížit „špatný“ cholesterol o 25 % za čtyři týdny

Tyto potraviny dokáží snížit „špatný“ cholesterol o 25 % za čtyři týdny

Vědci prozkoumali několik druhů potravin z hlediska jejich vlivu na „špatný“ cholesterol a našli pokrm, jehož častější konzumací získáváme stále více výhod. 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Vysoký cholesterol může vést k infarktu a mrtvici, ale existuje jedna potravina, která dokáže snížit jeho „špatnou“ hladinu až o 25 % během několika týdnů.Některé výzkumy odhalily potenciální výhody konzumace jedlých hub při léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.Ve studii publikované v časopisu Journal of Experimental Biology and Medicine vědci identifikovali tři druhy hub, které by mohly snížit hladinu cholesterolu o 25 % za čtyři týdny.Jedná se tyto tři druhy hub:Každodenní konzumace hub vedla po čtyřech týdnech ke snížení cholesterolu v krvi o 25 %, uvedli autoři studie.Portál VeryWellHealth však vysvětluje, že většina studií tohoto druhu byla bohužel provedena na zvířatech, jako jsou krysy, králíci a myši, a zkoumaly pouze houby shiitake, Portobello nebo Hlívu ústřičnou (některé z nejoblíbenějších hub nalezených v obchodech s potravinami a restauracích).Studie zahrnovaly podávání sušených hub zvířatům po dobu jednoho až dvou měsíců, přičemž VeryWellHealth shrnul výsledky a vysvětlil, že „celková hladina cholesterolu klesla na úroveň mezi 10 % a 65 %, zatímco triglyceridy klesly až o 70 %“.„Hladina LDL cholesterolu klesla na úroveň mezi 5 a 54 %. Hladiny HDL cholesterolu nebyly ve většině studií ovlivněny,“ vysvětluje portál s tím, že čím vyšší je počet zkonzumovaných hub, tím důležitější je snížení lipidů .

