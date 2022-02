https://cz.sputniknews.com/20220221/usa-pripravily-sankce-proti-ruskym-bankam-informuje-reuters-17720896.html

USA připravily sankce proti ruským bankám, informuje Reuters

USA připravily sankce proti ruským bankám, informuje Reuters

Administrativa prezidenta USA Joea Bidena připravila návrh sankcí proti Moskvě, který zakazuje americkým bankám zpracování transakcí velkých ruských bank... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle jejich zprávy mají být daná opatření ztělesněna pouze v případě, že dojde k invazi na Ukrajinu, a mají způsobit vážné škody ruské ekonomice.USA také hodlají zařadit na černý seznam několik ruských fyzických a právnických osob, což je vyloučí z amerického bankovního systému, zakáže obchod s občany USA a zablokuje jejich aktiva v USA.Zdroje Reuters také upřesnily, že finanční organizace, proti kterým chystají sankce, nebyly zatím přesně určeny. Domnívají se, že to budou přední ruské finanční instituce, včetně banky VTB, Sberbank, VEB a Gazprombank.Američtí a evropští politici nejednou pohrozili Rusku na pozadí eskalace na východě Ukrajiny, která pokračuje od loňského podzimu, zavedením nových omezení, včetně v energetice a financích.15. února navrhla skupina 32 senátorů republikánů vlastní verzi novely zákona o sankcích proti Rusku. Šlo o vyhlášení sankcí bez podmínky ohledně „vpádu“. Podle záměru autorů se mají sankce dotknout zástupců ruských ozbrojených sil, jež jsou zodpovědní za vojenské operace na Donbasu, provozovatele plynovodu Nord Stream 2 AG a také velkých finančních organizací.USA stále vyhrožují Rusku novými a tvrdšími sankcemi. Jde zejména o zablokování plynovodu Nord Stream 2, o opatření proti těžebnímu průmyslu, finančním institucím, státnímu dluhu, o odpojení od systému SWIFT, proti ruskému lídrovi a jeho blízkému okolí.Ministerstvo zahraničí RF a Kreml nejednou prohlásily, že jazyk sankcí je kontraproduktivní. V Moskvě rozhodně popírají plány na eskalaci napětí kolem Ukrajiny připisované Rusku a zdůrazňují, že je to záminka pro posílení NATO u ruských hranic.V posledních dnech znějí prohlášení o nevyhnutelném „vpádu“ Ruska na Ukrajinu stále hlasitěji, přičemž si Západ nechce všímat roli Kyjeva ve vážném vyostření situace na Donbasu. Od konce minulého týdne ostřelují ukrajinští vojáci území LLR a DLR, zahynulo několik civilistů. Vedení neuznaných republik zahájilo kvůli hrozbě ze strany Kyjeva evakuaci žen, dětí a starších lidí do Rostovské oblasti a také vyhlásilo všeobecnou mobilizaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

