https://cz.sputniknews.com/20220221/v-dlr-zjistili-cil-saboteru-kteri-pronikli-do-samozvane-republiky-17724165.html

V DLR zjistili cíl sabotérů, kteří pronikli do samozvané republiky

V DLR zjistili cíl sabotérů, kteří pronikli do samozvané republiky

Dvě skupiny diverzantů pronikly na území DLR, jedné se podařilo vyhodit do povětří raketový a dělostřelecký sklad, po diverzantech se pátrá, řekl mluvčí... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-21T11:40+0100

2022-02-21T11:40+0100

2022-02-21T12:20+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

napětí

dlr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/498/17/4981773_0:0:2663:1498_1920x0_80_0_0_0c32aeb596ff0581663760982635d7a7.jpg

Basurin prohlásil, že účelem sabotérů, kteří pronikli do DLR, bylo vyhození do vzduchu skladů raket a dělostřelectva.„Začíná v zásadě uskutečnění plánu (vpádu). Probíhá to v luhanském směru, kde dochází ke střetům, a také v mariupolském směru,“ dodal Basurin.Basurin také sdělil, že za dva dny bylo na území samozvané Doněcké lidové republiky odpáleno asi dva tisíce střel, což se podle jeho slov nestalo od roku 2015.„Stále se obracíme na představitele SCKK (Společné kontrolní a koordinační středisko) ukrajinské strany, aby přestali s ostřelováním území republiky, ale jsou hluší a němí, neslyší nás, nic nepodnikají. Vede to k tragédii, která se v této chvíli odehrává před našima očima,“ dodal.Ministerstvo státní bezpečnosti samozvané Doněcké lidové republiky dnes informovalo, že diverzní skupina pronikla v pondělí do DLR, v důsledku toho byl vyhozen do povětří sklad s raketovými a dělostřeleckými zbraněmi Lidových milicí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220221/projektil-vypaleny-z-ukrajiny-znicil-kontrolni-stanoviste-v-rostovske-oblasti-v-rusku-17723571.html

ukrajina

dlr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, napětí, dlr