V Německu předpověděli škodu domácí ekonomice kvůli protiruským sankcím

Evropská unie hodlá zavést sankce proti Rusku v případě „vpádu“ na Ukrajinu, ty však vážně poškodí německou ekonomiku, přiznal vicekancléř Robert Habeck v... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

„Když bude Rusko pokračovat v eskalaci konfliktu, odpoví EU tvrdými ekonomickými sankcemi podle dohody s partnery. Jenže sankce silně zasáhnou naši vlastní ekonomiku,“ řekl vicekancléř.Habeck má za to, že si německé společnosti uvědomují eventuální škody.Za několik posledních dní se vážně vyostřila situace na kontaktní linii na Donbasu, Kyjev ignoruje všechny dříve dosažené dohody, soustředil na hranici s DLR a LLR větší část armády a pravidelně ostřeluje domobranu, a to i za použití techniky zakázané minskými dohodami. Úřady neuznaných republik zahájily kvůli tomu evakuaci žen, dětí a starších lidí do Ruska a také vyhlásily všeobecnou mobilizaci.Konflikt na východě Ukrajiny trvá již osm let, za tuto dobu padlo za jeho oběť podle zprávy OSN přes 13 tisíc lidí, dalších asi 44 tisíc bylo zraněno. Zmírnění napětí projednávají na schůzce kontaktní skupiny v běloruské metropoli.Základ jednání tvoří minské dohody, které stanovují provedení ústavní reformy, klid zbraní a stažení těžkých zbraní z kontaktní linie. Napětí na Donbasu stupňují USA a další státy NATO, které dodávají Ukrajině zbraně a vysílají tam vojenské instruktory. V Moskvě nejednou vyzvali k zastavení dodávek zbraní, poněvadž to může vyprovokovat Kyjev k válečným avantýrám.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

