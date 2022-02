https://cz.sputniknews.com/20220221/zapad-nyni-eskaluje-atmosferu-prohlasil-lavrov-17729049.html

Západ nyní eskaluje atmosféru, prohlásil Lavrov

Západ nyní eskaluje atmosféru, prohlásil Lavrov

Západní země se snaží vytvořit takřka nepřekonatelnou konfrontaci mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, prohlásil ministr zahraničí Sergej Lavrov před... 21.02.2022, Sputnik Česká republika

„Na naše úsilí zaměřená na splnění rezoluce Rady bezpečnosti 2254 má vliv atmosféra, kterou teď naši západní kolegové eskalují ve snaze vytvořit takřka nepřekonatelnou konfrontaci mezi Ruskou federací a západní aliancí,“ řekl Lavrov. Šéf ministerstva zahraničí Sergej Lavrov také poskytl komentář ohledně včerejšího varování americké ambasády v Rusku před útoky v ruských městech. Lavrov uvedl, že Moskva nenašla pro tuto informaci žádné potvrzení. Lavrov ale dodal, že „ambasáda to nějak nesrozumitelně okomentovala, že prý četla v ruských novinách, v ruských médiích, že existuje taková pravděpodobnost. No a nakolik je to seriózní přístup k práci a nakolik je solidní pro státní instituce, myslím ambasádu a struktury ve Washingtonu, zabývat se podobnými věcmi, to každý musí posoudit sám“. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov také uvedl, že zahraničněpolitické resorty momentálně zkoumají možnost jeho schůzek s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a šéfem ministerstva zahraničí Jeanem-Yvesem Le Drianem. Západ by ovšem podle něj měl předložit svou vizi výsledků setkání, která iniciuje, dříve než budou tato setkání organizována. A prezidenti Ruska a Francie se právě na tom ve včerejším telefonickém rozhovoru dohodli. „Prezident Putin [v telefonickém rozhovoru s Macronem] velmi jasně vysvětlil, nejednou vysvětlil, že nejsme proti summitům, nejsme proti jakýmkoliv setkání, ale než se setkáme, zejména v takto napjaté atmosféře, je důležité pochopit, čím tyto summity, tyto schůzky skončí a jaký bude výsledek. Lídři Ruska a Francie se proto dohodli na tom, že naši západní kolegové, kteří takové akce iniciují, nám představí svou vizi možných výsledků. Čekáme,“ řekl ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

