https://cz.sputniknews.com/20220222/analytik-slovensko-je-zavisle-na-ruskem-plynu-lng-jako-nahrada-by-nestacil-hrozi-hlubsi-krize-17748281.html

Analytik: Slovensko je závislé na ruském plynu. LNG jako náhrada by nestačil, hrozí hlubší krize

Analytik: Slovensko je závislé na ruském plynu. LNG jako náhrada by nestačil, hrozí hlubší krize

Analytik Slovenské spořitelny Matej Horňák upozorňuje na to, že konflikt na Ukrajině bude mít negativní vliv i na Slovensko. Z pohledu slovenského zahraničního... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-22T19:43+0100

2022-02-22T19:43+0100

2022-02-22T19:43+0100

slovensko

plyn

rusko

slovensko

zkapalněný plyn

krize

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/860/87/8608707_0:279:3089:2017_1920x0_80_0_0_1e4efca97a68a64d48ad2125dedab011.jpg

Dvě třetiny ropy a příbuzných produktů dováží Slovensko z Ruska a u plynu tento ruský podíl na importu přesahoval podle dat z roku 2020 i 90 %. Případné zastavení ekonomické spolupráce by tak sousední zemi mohlo způsobit problémy s dodávkami plynu, ropy či jaderného paliva.Horňák se domnívá, že ani případná pomoc v podobě zkapalněného plynu by Evropě nestačila.Analytik upřesnil, že na globální úrovni se diskutuje o případné pomoci Evropě z jiných částí světa například dovozem zkapalněného plynu.„Potřeby starého kontinentu by zdaleka nebyly zcela naplněny. Současná energetická krize by se tak prohloubila ještě více a firmy by se spolu se spotřebiteli setkaly s dalšími problémy, protože cena energií by opět rostla,“ varoval Horňák.Pokud poklesnou dodávky plynu o 10 % bez náhrady, v případě Slovenska by to znamenalo snížení přidané hodnoty zhruba o 1,6 %, což je nejvyšší pokles ze zkoumaných zemí. Následovaly by Rakousko a Portugalsko.„Ukázalo se, že desetiprocentní snížení dodávek plynu by snížilo vytvořenou přidanou hodnotu v eurozóně o asi 0,7 % (pokud by nedošlo k jeho nahrazení jiným zdrojem),“ ilustroval analytik.Horňák kromě nedostatku plynu zdůraznil i další ekonomické rozměry konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Nejvýznamnější rovinou je podle něj ta politická, která by v případě destabilizace východní Evropy měla vliv například na rozhodování zahraničních investorů. Vliv na Slovensko bude mít konflikt i přes dodavatelské sítě a propojenost firem.Rovněž Horňák vyzdvihl, že v neposlední řadě dojde k intenzivnějším debatám o energetické soběstačnosti Evropy.„Ať už tento konflikt dopadne jakkoli, Evropská unie bude mnohem více pracovat na zabezpečení alternativních dodávek energií a hledání způsobů, jak toho dosáhnout i v delším horizontu,“ uvedl odborník.Podle jeho názoru procesy přechodu na zelené technologie tak budou výrazně zrychlova.-Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa..

rusko

slovensko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, rusko, slovensko, zkapalněný plyn, krize, ukrajina