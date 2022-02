https://cz.sputniknews.com/20220222/basurin-ukrajina-prisunuje-jeste-vice-vojenske-techniky-k-dlr-17746739.html

Basurin: Ukrajina přisunuje ještě více vojenské techniky k DLR

Basurin: Ukrajina přisunuje ještě více vojenské techniky k DLR

Náměstek náčelníka Lidové milice Doněcké lidové republiky Eduard Basurin prohlásil, že Ukrajina přisunuje ještě více vojenské techniky k DLR. 22.02.2022, Sputnik Česká republika

„Budou tu ruští vojáci, nebudou tu ruští vojáci, to zatím nevím,“ řekl.Na otázku moderátora, jestli dorazili do DLR ruští vojenští příslušníci, Basurin odpověděl, že „má vrchního velitele (vedoucího představitele DLR Děnisa Pušilina), a ten až přijede, učiní prohlášení, ať to udělá jako první on, a ne všichni ostatní, bude to snad správné“.Situace na Donbasu se vyostřila v posledních dnech. DLR a LLR ohlásily četné případy ostřelování ze strany ukrajinské armády. Vedení DLR a LLR oznámilo dočasnou evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s hrozbou ukrajinské invaze. Týká se to především žen, dětí a starších lidí. Jak prohlásil vedoucí představitel DLR Děnis Pušilin, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dá v nejbližší době rozkaz vojákům, aby zahájili ofenzívu na Donbasu a realizovali plány invaze do DLR a LLR. V sobotu 19. února podepsali lídři DLR a LLR výnosy o všeobecné mobilizaci.Prezident Ruska Vladimir Putin se obrátil v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti k občanům RF a prohlásil, že považuje za nutné neodkladně uznat svrchovanost LLR a DLR, protože ti, kdo nastoupili cestu krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávali a neuznávají žádné jiné urovnání konfliktu na Donbasu kromě vojenského. Hned po prohlášení podepsal prezident v Kremlu výnosy o uznání LLR a DLR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

