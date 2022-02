Bývalý předseda slovenského parlamentu Danko: Po rozpínání a tlaku Západu nemohl Putin jednat jinak

https://cz.sputniknews.com/20220222/byvaly-predseda-slovenskeho-parlamentu-danko-po-rozpinani-a-tlaku-zapadu-nemohl-putin-jednat-jinak-17752610.html

Předseda slovenské strany SNS a bývalý předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko v reakci na včerejší uznání LLR a DLR Ruskem uvedl, že podle něj... 22.02.2022

Danko publikoval na sociální síti video, ve kterém se vyjadřoval k aktuální situaci, která hýbe celým světem.Poté se ptá, co to tedy znamená, a poskytuje i odpověď. „Že my si tu s těmi, kteří dnes vládnou, nemůžeme rozhodovat, zda tu budou americká vojska. Už jsou tu. Přišla a zůstanou tu. Tak rozhodli páni, kteří dostali důvěru ve volbách. Blokovali jsme to, ale byli jsme zlí, museli nás likvidovat,“ konstatuje.To, že včera prezident Putin uznal nezávislost dvou republik na Ukrajině, přirovnává k situaci v Gruzii a pokračuje s tím, co se stane.Podle jeho slov se musíme vzpamatovat, jelikož všichni chceme mít dobré vztahy s USA i Ruskem. Jiná cesta než dohoda Bidena a Putina podle něj neexistuje.Uznání DLR a LLRRuský prezident Vladimir Putin včera podepsal výnos o uznání DLR a LLR. O jejich uznání v pondělí požádali lídři republik. Vladimir Putin následně vyzval komory parlamentu, aby toto rozhodnutí podpořily.Krátce poté Vladimir Putin podepsal s lídrem Luhanské lidové republiky Leonidem Pasečnikem a hlavou Doněcké lidové republiky Denisem Pušilinem dohodu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi RF a oběma republikami. Uznání republik dnes projedná Rada federace RF na uzavřeném zasedání.Putin také nařídil Ministerstvu obrany RF, aby ruskými ozbrojenými silami podpořilo mír v DLR a LLR. „V souvislosti s výzvami šéfů DLR a LLR, Ministerstva obrany Ruské federace, nařizuji zajistit, aby ruské ozbrojené síly na území republik zajišťovaly do uzavření smlouvy mír,” stojí v dekretu.O své připravenosti uznat nezávislost DLR a LLR již informoval prezident Sýrie Bašár al-Asad. Naopak proti tomuto rozhodnutí vystoupila řada západních zemí a již avizovala uvalení dalších sankcí. Ministr zahraničí USA Blinken řekl, že ruské rozhodnutí znamená odmítnutí Moskvou závazků vyplývajících z minských dohod a dodal, že prezident Biden podepíše dekret zaměřený na zákaz investic, obchodu a financování DLR a LLR.Český premiér Petr Fiala označil uznání DLR a LLR Ruskem za porušení mezinárodního práva a za akt agrese vůči sousednímu suverénnímu státu. Jeho slovenský kolega Eduard Heger také odsoudil uznání republik. Podle něho tento krok podporuje násilí a nenávist.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

