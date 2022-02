Čaputová k situaci na Ukrajině: „Budeme podporovat všechny kroky ze strany EU a NATO“

https://cz.sputniknews.com/20220222/caputova-k-situaci-na-ukrajine-budeme-podporovat-vsechny-kroky-ze-strany-eu-a-nato-17751174.html

K uznání republik na Donbasu ze strany Ruska se vyjádřila také slovenská prezidenta Zuzana Čaputová. Podle slovenské prezidentky Vladimir Putin ve svém projevu... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle slovenské prezidentky ruský prezident ve svém včerejším dlouhém projevu takřka odepřel Ukrajině právo na vlastní stát. Následně uznal Doněckou a Luhanskou republiku a ještě v noci tam poslal ruská vojska, aby v oblasti „plnila údajnou mírovou operaci“.Podle slovenské prezidentky Ukrajina reagovala na přítomnost ruských vojsk na hranicích klidně a diplomaticky, protože si podle Čaputové přeje mír, rovněž jako i celé euroatlantické společenství.Podle Čaputové ve svém projevu Putin opět zopakoval požadavky ruské strany, aby se NATO vrátilo ke konfiguraci z roku 1997. Podle Čaputové by tím ale NATO přestala garantovat i bezpečnost Slovenska. Proto tento požadavek ze strany Ruska označila za neakceptovatelný, protože by se Slovensko podle ní vzdalo části své suverenity.Ačkoliv podle slovenské prezidentky zatím území Slovenska nebylo dotčeno konfliktem, na Slovensku sledují nárůst hybridních aktivit Ruska na svém území.Dále slovenská prezidentka apelovala na zachování chladné hlavy a soudnosti. Vyzvala Slováky, aby se prý nedali vyprovokovat a nepodléhali dezinformacím.„V situaci, kdy náš východní soused čelí otevřené vojenské agresi, je naší nejlepší obranou soudržnost, spolupráce a hodnotová ukotvenost,“ dodává Čaputová na závěr.Uznání DLR a LLRRuský prezident Vladimir Putin včera podepsal výnos o uznání DLR a LLR. O jejich uznání v pondělí požádali lídři republik. Vladimir Putin následně vyzval komory parlamentu, aby toto rozhodnutí podpořily.Krátce poté Vladimir Putin podepsal s lídrem Luhanské lidové republiky Leonidem Pasečnikem a hlavou Doněcké lidové republiky Denisem Pušilinem dohodu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi RF a oběma republikami. Uznání republik dnes projedná Rada federace RF na uzavřeném zasedání.Putin také nařídil Ministerstvu obrany RF, aby ruskými ozbrojenými silami podpořilo mír v DLR a LLR.„V souvislosti s výzvami šéfů DLR a LLR, Ministerstva obrany Ruské federace, nařizuji zajistit, aby ruské ozbrojené síly na území republik zajišťovaly do uzavření smlouvy mír,” stojí v dekretu.O své připravenosti uznat nezávislost DLR a LLR již informoval prezident Sýrie Bašár al-Asad. Naopak proti tomuto rozhodnutí vystoupila řada západních zemí a již avizovala uvalení dalších sankcí. Ministr zahraničí USA Blinken řekl, že ruské rozhodnutí znamená odmítnutí Moskvou závazků vyplývajících z minských dohod a dodal, že prezident Biden podepíše dekret zaměřený na zákaz investic, obchodu a financování DLR a LLR.Český premiér Petr Fiala označil uznání DLR a LLR Ruskem za porušení mezinárodního práva a za akt agrese vůči sousednímu suverénnímu státu. Jeho slovenský kolega Eduard Heger také odsoudil uznání republik. Podle něho tento krok podporuje násilí a nenávist.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

