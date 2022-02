https://cz.sputniknews.com/20220222/evropa-je-v-tuto-chvili-krok-od-valky-premier-fiala-nadale-strasi-17745000.html

„Evropa je v tuto chvíli krok od války.“ Premiér Fiala nadále straší

Český premiér Petr Fiala se domnívá, že Evropa je v aktuální situaci krok od války. Uznání Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky ze strany Ruska... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

česká republika

dlr

llr

petr fiala

Prezident Ruské federace Vladimir Putin podle Fialy nevyhá použít jakékoliv prostředky, aby získal, co chce. Premiér v této souvislosti připomněl take znovupřipojení Krymu k Rusku nebo situaci v Jižní Osetii.Fiala taktéž dodal, že pokud Západ nezareaguje dostatečně důrazně, může dojít k opakovaní Krymu. Premiér také přiznal, že postup byl řešen také minulý týden na jednání Evropské rady, kde často zaznívalo, že je nutné postupovat jednotně.Podle českého politika je také pravděpodobně, že Severoatlantická aliance zvýší vojenskou přítomnost na hranicích. Připomněl také, že Česko schválilo vyslání rychlé chemické jednotky o 100 vojácích, vláda také schválila darování asi čtyř tisíců dělostřeleckých granátů. ČR by Ukrajině mohla také poskytnout humanitární pomoc.Premiér Fiala také oznámil, že z Kyjeva již odcestovali rodinní příslušníci diplomatů. Zároveň připomněl, že ministerstvo zahraničí varuje před návštěvou Ukrajiny a Běloruska.Na závěr premiér zmínil, že ve středu bude jednat Bezpečnostní rada ČR, která bude řešit další dopady situace na Ukrajině. Česko je podle něj připravené jak na výpadky energií, tak příliv uprchlíků.„Musíme být jednotní a musíme postupovat společně. Nesmíme dát Rusku najevo jakoukoliv slabost,” dodal Fiala s tím, že Česko bude svůj postup koordinovat s EU i Velkou Británii.Uznání DLR a LLRRuský prezident Vladimir Putin včera podepsal výnos o uznání DLR a LLR. O jejich uznání v pondělí požádali lídři republik. Vladimir Putin následně vyzval komory parlamentu, aby toto rozhodnutí podpořily.Krátce poté Vladimir Putin podepsal s lídrem Luhanské lidové republiky Leonidem Pasečnikem a hlavou Doněcké lidové republiky Denisem Pušilinem dohodu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi RF a oběma republikami. Uznání republik dnes projedná Rada federace RF na uzavřeném zasedání.Putin také nařídil Ministerstvu obrany RF, aby ruskými ozbrojenými silami podpořilo mír v DLR a LLR.O své připravenosti uznat nezávislost DLR a LLR již informoval prezident Sýrie Bašár al-Asad. Naopak proti tomuto rozhodnutí vystoupila řada západních zemí a již avizovala uvalení dalších sankcí. Ministr zahraničí USA Blinken řekl, že ruské rozhodnutí znamená odmítnutí Moskvou závazků vyplývajících z minských dohod a dodal, že prezident Biden podepíše dekret zaměřený na zákaz investic, obchodu a financování DLR a LLR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

