Geologové našli ve východním Středomoří stopy ztraceného kontinentu

Paleontologové z francouzského Národního centra pro vědecký výzkum objevili stopy „ztraceného“ kontinentu, který existoval před 40 miliony let a byl domovem... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Tento kontinent dostal název „Balkanatolia“. Nacházel se mezi Evropou, Afrikou a Asií.Předchozí výzkumy ukázaly, že v době eocénu (před 34 miliony let) hladina moří na Zemi výrazně poklesla. Mezi Asií a Evropou vznikl pevninský most. Mnoho asijských druhů se do Evropy dostalo přes průliv. Důsledky migrace však byly zničující - v Evropě došlo k masovému vymírání původní fauny, která nedokázala nově příchozím konkurovat. Tato událost je známá jako „hromadné vymírání“ (Grande Coupure).Nové nálezy fosilií na Balkáně zpřesnily časový rámec. Ukazují, že 5-10 milionů let před vymíráním existoval jakýsi „bioregion“, který umožnil asijským savcům kolonizovat jihovýchodní Evropu.Autoři vědecké práce zkoumali všechny známé fosilie v oblasti, která zahrnuje dnešní Balkánský poloostrov a Anatolii, nejzápadnější cíp Asie. Na základě současných geologických dat upřesnili stáří nálezů a rekonstruovali paleogeografickou historii oblasti, která byla periodicky ponořována do vody a zase vynořována.Výsledky ukázaly, že Balkanatolia „sloužila jako výchozí bod“ pro přesun zvířat z Asie do západní Evropy. To se shodovalo s „dramatickými paleogeografickými změnami“.Asi před 50 miliony let tak byla Balkanatolia samostatným souostrovím, izolovaným od sousedních kontinentů. Žily zde endemické druhy, které nejsou typické ani pro Evropu, ani pro Asii.V důsledku růstu ledovců, poklesu mořské hladiny a tektonických posunů byla Balkanatolia spojena se západní Evropou pevninskou šíjí. K tomu došlo před 40 až 34 miliony let.Poté se na Balkanatolii dostali cizí savci, včetně hlodavců a kopytníků. Vědci našli také fragmenty čelistí podobné čelisti nosorožce.Jižní cesta do Evropy přes Balkanatolii byla pro asijská zvířata příznivější. Druhá migrační trasa vedla přes Střední Asii, kterou v té době pokrývaly suché a chladné pouštní stepi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

