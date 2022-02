https://cz.sputniknews.com/20220222/hnuti-ano-vyvolalo-mimoradnou-schuzku-ke-smlouve-o-turowu-17742417.html

Hnutí ANO vyvolalo mimořádnou schůzku ke smlouvě o Turówu

Hnutí ANO vyvolalo mimořádnou schůzku ke smlouvě o Turówu

Poslanci opozičního hnutí ANO vyvolali mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která se tak dnes bude zabývat smlouvou mezi Českem a Polskem o řešení dopadů... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Poslancům hnutí ANO se nelíbí podmínky dohody, kterou nedávno podepsali premiéři Petr Fiala a Mateusz Morawiecki.Z návrhu programu diskuze vyplývá, že Poslanecká sněmovna by měla diskutovat o „selhání české vlády a fatálních důsledcích dohody“. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec vytýká především pětiletou výpovědní lhůtu smlouvy, která je podle něj příliš krátká. Naopak premiér Fiala tvrdí, že minulá vláda Andreje Babiše nedokázala ohledně Turówa jednat v zájmu obyvatel a smlouvu dohodnout.Polsko na základě smlouvy poslalo České republice 45 milionů eur (cca 1,094 miliardy Kč) jako kompenzaci za vliv těžební činnosti. V této souvislosti Česko stáhlo žalobu u Soudního dvora EU.Sněmovna však díky koaliční většina nemusí program mimořádné schůze schválit, bude otevřen prostor pro diskuzi, ten však bude omezený na řečníky s přednostním právem.Důl TurówČeský premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Morawiecki v Praze podepsali dohodu o podmínkách provozu dolu Turów. V souladu s dohodou o podmínkách provozu dolu Turów by Polsko nemělo rozšiřovat těžbu k hranicím, dokud nebude dokončena podzemní bariéra, stavba zemního valu a zajištěn monitoring. Česko ze své strany slíbilo nezačínat další řízení o porušení právních předpisů.Důl Turów zásobuje uhlím elektrárnu, která je v Polsku důležitým producentem elektrické energie. Lidé v českém pohraničí však několik let bojují proti jeho rozšíření, jsou také znepokojeni hlukem, prachem a bojí se ztráty zdrojů pitné vody.Koncem února Česko u soudu EU zažalovalo Polsko a obvinilo ho z toho, že kvůli rozšíření hnědouhelného lomu se v pohraničních oblastech České republiky prudce snížila hladina podzemních vod. 21. května soud EU vyhověl žádosti ČR a Polsko zavázal, aby neodkladně zastavilo těžbu v dolu Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude tato otázka v podstatě vyřešena. Polsko odmítlo toto soudní rozhodnutí plnit a prohlásilo, že je nepřípustným zasahováním do zajištění bezpečnosti země.Evropský soud v Lucembursku se 20. září usnesl, že Polsko musí platit Evropské unii 500 tisíc eur za každý den porušení rozhodnutí soudu EU o zastavení těžby uhlí v dolu Turów. S hnědouhelným lomem Turów je spojeno 4 až 7 procent výroby elektrické energie v Polsku. Zavření dolu by znamenalo propuštění pěti tisíc zaměstnanců a způsobilo by polské ekonomice škody v částce 13,5 miliardy zlotých (téměř 73 miliard Kč).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

