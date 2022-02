https://cz.sputniknews.com/20220222/idealni-prvek-vedci-prozradili-jak-horcik-ovlivnuje-lidsky-organismus-17751631.html

Ideální prvek. Vědci prozradili, jak hořčík ovlivňuje lidský organismus

Proč je důležité hladinu hořčíku v organismu sledovat?Odborníci zdůrazňují, že je třeba dbát o dostatek hořčíku kvůli jeho mnoha výhodám pro fyzické i duševní zdraví. Podle informací zveřejněných na portálu Healthline hořčík plní následující funkce.1. Biochemické reakceKaždá buňka v lidském organismu obsahuje hořčík, jenž je nezbytným prvkem pro fungování každé z nich. Přibližně 60 % hořčíku je soustředěno v kostech a zbytek se nachází ve svalech, měkkých tkáních a tekutinách, včetně krve.Jedním z hlavních úkolů této látky je působit jako katalyzátor v biochemických reakcích. Podílí se tak na více než 600 biochemických reakcích.2. Zvýšení fyzické odolnostiBěhem cvičení potřebuje tělo více hořčíku než během odpočinku. Hořčík pomáhá přenášet cukr z krve do svalů a zbavovat se laktátu, který se může během cvičení hromadit a způsobovat únavu.Kromě toho podle vědců mohou být doplňky hořčíku obzvlášť užitečné při zvyšování úrovně fyzické aktivity u starších lidí a u lidí, kteří mají nedostatek této látky. Jak ukázala studie, které se zúčastnilo 2 570 žen, zvýšený příjem hořčíku vedl ke zvýšení svalové hmoty a silového výkonu.3. Boj proti depresímHořčík hraje důležitou úlohu ve fungování mozku a náladě, zároveň ale nízká hladina hořčíku je spojena se zvýšeným rizikem výskytu depresí.Analýza dat obdržených v rámci výzkumu od více než 8 800 respondentů ukázala, že lidé do 65 let, kteří měli nejnižší konzumaci hořčíku, měli o 22 % zvášené riziko deprese.4. Prevence cukrovkyPodle studií má asi 48 % lidí s diabetem 2. typu nízkou hladinu hořčíku v krvi, což může být způsobeno sníženou schopností organismu účinně regulovat hladinu cukru.Kromě toho, jak je uvedeno ve vědeckých pracích, lidé, kteří konzumují více hořčíku, mají nižší riziko vzniku cukrovky 2. typu. Účinek však závisí na tom, kolik hořčíku pochází z potravy. Například podle jedné studie neměly doplňky stravy žádný pozitivní vliv na hladinu cukru v krvi nebo inzulínu u lidí bez jeho nedostatku. Doplňky stravy mohou pomoci v boji proti vysokému krevnímu tlaku, což může být dalším faktorem zvyšujícím riziko kardiovaskulárních onemocnění.5. Protizánětlivá vlastnostNedostačující konzumace hořčíku může způsobit výskyt častých zánětů, které hrají velkou roli v otázce stárnutí a chronických onemocnění.Podle vědeckého přehledu 11 studií doplňky stravy s hořčíkem způsobují snížení hladiny CRP, markeru zánětů, u lidí s chronickými zánětlivými onemocněními. V jiných studiích jsou také uváděny podobné výsledky: Doplňky s hořčíkem mohou snížit CRP a další zánětlivé markery, jako je interleukin-6.6. Prevence migrényMigrény mohou být bolestivé a často způsobují další nepříjemné příznaky, jako je nevolnost, zvracení a zvýšenou citlivost na světlo a hluk. Podle řady vědců mají lidé trpící migrénou častěji než ostatní nedostatek hořčíku v těle.Několik vědeckých výzkumů ukázalo, že doplnění nedostatku hořčíku dokáže odvrátit anebo zmírnit záchvaty migrény.7. Posílení kostíKromě výše uvedeného je hořčík nezbytný pro udržení zdraví kostí a ochranu před úbytkem kostní hmoty. Některé studie připisují nízkou hladinu tohoto minerálu zvýšenému riziku osteoporózy. Navíc ve 3leté studii, které se zúčastnilo 358 lidí na dialýze měli ti, kteří konzumovali nejmenší množství hořčíku, třikrát více zlomenin než ti, kteří ho brali v nejvyšších dávkách.8.Kvalitní spánek a zmírnění příznaků stresuHořčík se používá jako přírodní lék na problémy se spánkem, jako je nespavost, protože ovlivňuje fungování neurotransmiterů zapojených do regulace cyklů spánku a bdění, jako je kyselina gama-aminomáselná.Na závěr je nutno podotknout, že podle řady odborníků hořčík přispívá snížení míry úzkosti. Například výsledky jednoho výzkumu, jehož se zúčastnilo 3 172 lidí v dospělém věku, ukázaly souvislost mezi vyšší konzumaci hořčíku a nižším rizikem vývoje deprese a úzkosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

