Izrael vyzval své občany, aby opustili Ukrajinu

Izrael vyzval své občany, aby opustili Ukrajinu

Izraelská vláda vyzývá ještě jednou své občany, aby opustili Ukrajinu, žádné další komentáře v souvislosti s posledními událostmi nejsou k dispozici, oznámila... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

„Premiér a ministr zahraničí již nejednou vyzvali a vyzývají i nadále izraelské občany, kteří se nacházejí na území Ukrajiny, aby tuto zemi opustili a vrátili se do Izraele. Ve Lvovu pracuje ode dneška izraelské velvyslanectví. Žádné dodatečné komentáře momentálně nemáme,“ odpověděla Jonathanová-Leusová na žádost, aby okomentovala poslední události, včetně uznání DLR a LLR Ruskou federací.V pondělí večer oznámilo Ministerstvo zahraničí Izraele přemístění svého velvyslanectví na Ukrajině z Kyjeva do Lvova.Situace na Donbasu se vyostřila v posledních dnech. DLR a LLR hlásily četné případy ostřelování ze strany ukrajinské armády. Vedení DLR a LLR oznámilo dočasnou evakuaci občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s hrozbou ukrajinské invaze. Týká se to především žen, dětí a starších lidí. Jak prohlásil vedoucí představitel DLR Děnis Pušilin, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dá v nejbližší době rozkaz vojákům, aby zahájili ofenzívu na Donbasu a realizovali plány invaze do DLR a LLR. V sobotu 19. února podepsali lídři DLR a LLR výnosy o všeobecné mobilizaci.Prezident Ruska Vladimir Putin se obrátil v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti k občanům RF a prohlásil, že považuje za nutné neodkladně uznat svrchovanost LLR a DLR, protože ti, kdo nastoupili cestu krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávali a neuznávají žádné jiné urovnání konfliktu na Donbasu kromě vojenského. Hned po prohlášení podepsal prezident v Kremlu výnosy o uznání LLR a DLR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

