„Jste frajeři,“ vzkázal šéf strany SNS Danko hokejistům. Ti se místo politiků setkají s fanoušky

Slovenští hokejisté získali na olympijských hrách v Pekingu bronzové medaile po vítězství nad Švédskem. V úterý se vrátí domů z daleké Číny a fanoušky... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Reprezentanti si užijí oslavy s fanoušky na Náměstí SNP v Bratislavě po 15:30. Ještě předtím mají naplánovanou tiskovou konferenci a jízdu kabriobusem ulicemi hlavního města - Bratislavy.Hokejový svaz vyřídil všechna potřebná povolení, aby se oslavy mohly uskutečnit navzdory pandemické situaci. „V diskusi s Úřadem veřejného zdravotnictví SR se podařilo najít způsob, jak zorganizovat takovou akci v rámci aktuálně platných opatření,“ informoval web hockeyslovakia.sk.Slovenští hokejisté ještě před příletem do vlasti avizovali, že se nesetkají s politickými funkcionáři. Bývalý hokejový reprezentant Richard Kapuš takové gesto vítá.Kapuš si myslí, že za úpadek sportu nesou vinu i politici. „Vím, že je těžká doba. Ale sport nám dlouhodobě upadá a je to také zásluha politických špiček.“Nutno podotknout, že krok slovenských hokejistů neunikl ani bývalému předsedovi Národní rady SR Andreji Dankovi. „Bronzoví hokejisté odmítli setkání s Čaputovou, Hegerem a Kollárem. Od této chvíle jsou to pro mě zlatí kluci. Měli by se z nich poučit i odboráři, živnostníci a učitelé,“ napsal na Facebooku.Pokračoval s tím, že byl zaveden Fond na podporu sportu, byla zavedena funkce státní tajemník pro sport a o pár hlasů jim uteklo ministerstvo sportu. Dodává, že jen díky SNS mohou být sportovci živnostníci, pokud by tohle nezavedli, minulý rok by kluby krachovaly.Slováci získali bronzPřipomeňme, že slovenská hokejová reprezentace si poprvé ve své samostatné historii odvezla z olympijských her cenný kov. Slováci dosud olympijský kov neměli. Teprve podruhé se dostali do zápasu o medaili. V roce 2010 v kanadském Vancouveru v semifinále neuspěli s domácí Kanadou a v boji o bronz podlehli Finsku. V Pekingu svou šanci nepromarnili. V utkání o třetí místo zvítězili nad Švédskem 4:0.V úvodu byli aktivnější Švédové, kteří měli v 5. minutě i výhodu přesilové hry. Slováci úspěšně čelili několika nebezpečným šancím Švédů. Ve druhé třetině se Slováci dostali do vedení, když se šestým gólem na turnaji prosadil 17letý útočník Juraj Slafkovský, který se zároveň osamostatnil na prvním místě v pořadí střelců ZOH v Pekingu. Ve 33. minutě na něj navázal Samuel Takáč, který využil přesilovku. Slováci ve třetí třetině čelili švédské snaze o vyrovnání, ale brankář Patrik Rybár neinkasoval. Bylo to pro něj druhé čisté konto na olympijském turnaji v Pekingu. V závěru vítězství pojistili góly do prázdné branky Slafkovský a Pavol Regenda.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

