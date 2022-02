https://cz.sputniknews.com/20220222/kralovna-alzbeta-ii-zrusila-online-akce-kvuli-mirnym-priznakum-koronaviru-17749050.html

Královna Alžběta II. zrušila online akce kvůli mírným příznakům koronaviru

Královna Alžběta II. zrušila online akce kvůli mírným příznakům koronaviru

Britská královna Alžběta II. zrušila online akce naplánované na dnešek kvůli mírným příznakům koronaviru, informovala s odvoláním na Buckinghamský palác... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Alžběta II. měla v neděli pozitivní test na koronavirus a plánuje pokračovat v plnění „lehčích povinností“ na hradě Windsor.Pětadevadesátiletá královna byla v kontaktu se svým synem, princem Charlesem, který se nakazil covidem-19 minulý týden. O den později pozitivní test na koronavirus měla i manželka prince z Walesu, Camilla. Připomeňme, že poprvé se princ Charles nakazil koronavirem v březnu roku 2020. Tehdy strávil v izolaci jeden týden a samotná nemoc měla lehký průběh.Podle zpráv místního tisku dostala 95letá Alžběta II. první dávku vakcíny proti koronaviru v lednu 2021, druhou v březnu a třetí, posilovací, v říjnu. Zdravotní stav královny již dříve vzbudil obavy poté, co jí lékaři koncem loňského roku doporučili, aby si vzala volno, a zrušila svou účast na řadě akcí. V polovině října loňského roku se britská panovnice poprvé objevila na veřejnosti s holí. V únoru královna přiznala, že se jí špatně chodí.Alžběta II. se narodila 21. dubna 1926. Letos slaví 70. výročí nástupu na trůn.Příští královnaAlžběta II. oficiálně oznámila jméno příští královny. Praví se to v poselství Buckinghamského paláce u příležitosti 70. výročí panovnice na trůnu.Prohlásila, že poté, co její syn, princ Charles, nastoupí na trůn, bude jeho choť Camilla královnou manželkou. Vyslovila také naději, že občané poskytnou budoucí královně stejnou podporu, kterou dnes poskytují samotné Alžbětě.Princ Charles je starší syn Alžběty II., který je následníkem britského trůnu po její smrti. Kromě něho má královna ještě tři děti, princeznu Annu, prince Edwarda a prince Andrewa. Druhé místo ve frontě na britský trůn patří synovi Charlese, princi Williamovi. Jeho mladší bratr princ Harry se v roce 2020 vzdal povinností staršího člena královské rodiny a přestěhoval se do USA.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

