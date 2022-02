https://cz.sputniknews.com/20220222/ministerstvo-energetiky-rf-rusko-zvysilo-dodavky-uhli-do-evropy-17745865.html

Ministerstvo energetiky RF: Rusko zvýšilo dodávky uhlí do Evropy

Vývoz uhlí z Ruska do Evropy v roce 2021 činil 50,4 milionu tun, což tvoří navýšení exportu o 10,3 % oproti roku 2020, vyplývá to z prohlášení ministra... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

„Loni nárůst činil 4,7 milionu tun až na 50,4 milionu tun," sdělil ministr čísla v rozhovoru pro Energy Intelligence ve své odpovědi na dotaz ohledně výše nárůstu exportovaného uhlí z Ruska do Evropy.Celkový vývoz uhlí z Ruské federace se podle předběžných údajů v roce 2021 zvýšil o 7 % a dosáhl 227 milionů tun, uvedl v lednu Sergej Mochalnikov, ředitel odboru zahraniční ekonomické spolupráce a rozvoje trhu s palivy ministerstva energetiky. Z tohoto objemu dodávky do asijsko-pacifického regionu v roce 2021 činily 129 milionů tun, z toho 52 milionů tun do Číny a 6,6 milionů tun do Indie. Dodávky uhlí do Evropy tvořily téměř 50 milionů tun.Těžba uhlí v Rusku v roce 2021 podle ministerstva energetiky vzrostla o 9 % a tak dosáhla 439 milionů tun.Doba nošení dříví do lesaJiž dříve Sputnik psal o tom, že kdysi svou těžbou známá Česká republika uhlí dováží i do proslulé svými uhelnými doly Ostravy.Připomeňme, že v lednu kvůli přetíženosti železnic poprvé australské uhlí do Ostravy bylo transportováno prostřednictvím lodní dopravy.Dříve lodě s uhlím pluly po Labi regulérně, dovážely uhlí třeba do elektrárny ve Chvaleticích, ale i vyvážely. Ovšem v současnosti je situace opačná. Uhelné doly jsou uzavřené, těžba je skoro zcela ukončena. Poslední ostravský hlubinný důl se nejspíš uzavře letos. Tak se Ostravsko, kde bylo všechno nastaveno na uhlí, stane z největšího producenta uhlí v ČR největším odběratelem importovaného uhlí.Hnědé uhlí se zatím těžíNa rozdíl od hlubinných dolů na černé uhlí povrchové doly na uhlí hnědé zatím stále jedou naplno a zpracovávají enormně vysoké poptávky.Nicméně až se vláda rozhodne, tak těžba skončí i tam. Každopádně i těmto dolům nezbývá dlouhý život, podle programového prohlášení přechod z uhlí by měl být dokončen už do roku 2033.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

