Muž vyhrožoval pistolí zaměstnancům McDonald‘s a synovi rozkázal, aby střílel

Ozbrojený muž kvůli špatné objednávce vyhrožoval pistolí zaměstnancům restaurace McDonald’s v americkém Midvale, stát Utah, a na rozkaz otce následně střílel... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-22T15:46+0100

2022-02-22T15:46+0100

2022-02-22T15:46+0100

Podle informací policie v pondělí přijel muž autem s dvěma malými dětmi pro objednané jídlo do restaurace McDonald’s, a když uviděl, že mu dali špatnou objednávku, rozčilil se a začal vyhrožovat zaměstnancům restaurace pistolí. Policista, který na zavolání přijel, mužovi rozkázal, aby vystoupil, a začal ho z auta vytahovat. V tomto okamžiku spatřil, že čtyřletý chlapec vysunul ze zadního okna pistoli a zamířil na něho. Na rozkaz otce chlapec na policistu vystřelil, ten ale dokázal straň odklonit a utrpěl jen lehké zranění. Nikdo jiný nebyl zraněn, narušitel byl zadržen.„Je to smutný den pro právní orgány a pro naši společnost. To, že dospělý člověk považoval za vhodné svému čtyřletému synovi říci, aby vzal do ruky zbraň a vystřelil na policistu, ukazuje, jak daleko u nás postoupila kampaň proti policii,“ prohlásila ve zprávě pro tisk sjednoceného policejního departamentu aglomerace Salt Lake okružní šerifka Rosie Rivera. V současné době vyšetřuje policie tento incident.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

