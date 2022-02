https://cz.sputniknews.com/20220222/na-slovensku-dnesnim-dnem-konci-nouzovy-stav-jaka-opatreni-budou-dal-platit-17742802.html

Na Slovensku dnešním dnem končí nouzový stav. Jaká opatření budou dál platit?

Na Slovensku dnešním dnem končí nouzový stav. Jaká opatření budou dál platit?

Od úterý končí na Slovensku výjimečný stav. Vláda ho vyhlásila 25. listopadu minulého roku na dobu 90 dní, jelikož se dál velmi šířila nákaza koronaviru... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-22T09:18+0100

2022-02-22T09:18+0100

2022-02-22T09:18+0100

slovensko

koronavirus

ministerstvo zdravotnictví

slovensko

opatření

nouzový stav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/16522518_0:284:3077:2014_1920x0_80_0_0_7ceaf7bd410d9b94859489f63171cc6a.jpg

K prodloužení nouzového stavu se nechystá ani ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Výjimečný stav však bude trvat dál. Co se změní až skončí nouzovým stav? Ve středu budou jednat ministři a premiér o další situaci.Pravidla se neměníO ukončení nouzového stavu musí rozhodnout slovenská vláda. O opatřeních hovořil již minulý týden ministr zdravotnictví. I po skončení nouzového stavu bude pokračovat tzv. výjimečný stav. První pomoc pokračujeMinisterstvo práce uvedlo, že v rámci projektu První pomoc platí podmínka trvání stavu nouze nebo krizové situace po dobu nejméně půl měsíce.„Slovenská vláda 16. února 2022 schválila návrh ministra práce Milana Krajniaka na podporu zachování pracovních míst, na kterých je vykonávána samostatná výdělečná činnost,“ vysvětlil.„Ministerstvo práce vytvořilo na základě zákona o službách zaměstnanosti krátkodobý projekt na podporu udržení pracovních míst pro osoby samostatně výdělečně činné. Tato podpora se vztahuje na měsíc březen 2022, za předpokladu trvání nouzového stavu nebo výjimečného stavu. Pokud je tedy nouzový stav zrušen a výjimečný stav trvá alespoň polovinu měsíce, mohou osoby samostatně výdělečně činné požádat o příspěvek za měsíc březen,“ vysvětlilo ministerstvo. Výjimečný stav podle ministerstva dál platí. Koalice nechce prodloužit nouzový stavSaS odkazuje na nedávná slova ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského, že by se nouzový stav neměl prodlužovat.„S tím souhlasíme a opakovaně jsme to říkali,“ dodal mluvčí strany Ondrej Šprlák.Jsme rodina rovněž nehodlá hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. Předseda hnutí a parlamentu Boris Kollár to sdělil v diskusním pořadu na začátku února. Podle něj je potřeba ukončit omezení a otevřít ekonomiku.Nouzový stav a zákaz vycházeníVláda vyhlásila 25. listopadu loňského roku nouzový stav na 90 dní. Ten je nutný, aby se mohli přesouvat zdravotníci v rámci jednoho zařízení nebo mezi zařízeními. Bez nouzového stavu se nemohou zapojit vojáci do práce v nemocnicích jako sanitáři a je snazší přepravovat pacienty. Nouzový stav je však nutný také k zavedení zákazu vycházení, proto byl také znovu přijat.Zákaz vycházení platí v první vlně pro všechny bez ohledu na očkování. Následně vláda prodloužila zákaz vycházení od 17. prosince do 9. ledna 2022 s několika výjimkami a s platností pouze v noci. Znovu ho neprodloužila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220211/ministr-valek-znovu-hrozi-nouzovym-stavem-chcipl-pes-pozaduje-jeho-odvolani-17583207.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, ministerstvo zdravotnictví, slovensko, opatření, nouzový stav