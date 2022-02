https://cz.sputniknews.com/20220222/nato-a-usa-si-nevzaly-ponauceni-z-roku-2008-prohlasil-medvedev-17745426.html

NATO a USA si nevzaly ponaučení z roku 2008, prohlásil Medveděv

NATO a USA si nevzaly ponaučení z uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie a cynicky přistupovaly ke hranicím RF, prohlásil novinářům místopředseda Rady... 22.02.2022

„V roce 2008 jsem musel učinit těžké rozhodnutí o uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie. Použitím vojenské síly a projevením politické vůle Rusko pomohlo zachránit životy statisíců lidí. A dalo názorné ponaučení NATO, USA a všem, kdo měli agresivní úmysly vůči občanům Ruska. V NATO to ale špatně pochopili a přistupovali i nadále cynicky ke hranicím Ruska a rozšiřovali okruh potenciálních účastníků aliance,“ řekl Medveděv.Zdůraznil, že na Západě pomáhali Kyjevu sabotovat minské dohody a rozvázali ruce nacionalistům a slabé vládě v čele s nynějším prezidentem.Situace na Donbasu se vyostřila v posledních dnech, DLR a LLR hlásily četné případy ostřelování ze strany ukrajinských vojáků. Vedení DLR a LLR oznámilo dočasnou evakuaci svých občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s hrozbou ukrajinské invaze. Týká se to především žen, dětí a starších lidí. Jak prohlásil předák DLR Děnis Pušilin, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dá v nejbližší době rozkaz vojákům, aby zahájili ofenzívu na Donbasu a realizovali plán invaze do DLR a LLR. V sobotu 19. února podepsali lídři DLR a LLR výnosy o všeobecné mobilizaci.Prezident Ruska Vladimir Putin se obrátil v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti k občanům RF a prohlásil, že považuje za nutné neodkladně uznat svrchovanost LLR a DLR, protože ti, kdo nastoupili cestu krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávali a neuznávají žádné jiné urovnání konfliktu na Donbasu kromě vojenského. Hned po prohlášení podepsal prezident v Kremlu výnosy o uznání LLR a DLR. Ve svých výnosech Putin nařídil, aby bylo zachování míru v DLR a LLR zajištěno Ozbrojenými silami RF.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

