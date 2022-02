https://cz.sputniknews.com/20220222/pocty-nakazenych-v-cesku-nadale-klesaji-nejlepsi-situace-je-v-karlovarskem-kraji-17741791.html

Počty nakažených v Česku nadále klesají. Nejlepší situace je v Karlovarském kraji

Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron.Potvrzených případů v pondělí přibylo asi o šest tisíc méně než minulý týden, zároveň je to nejnižší nárůst nově pozitivních v pracovní den od poloviny ledna. Za celý minulý týden v Česku přibylo necelých 107 tisíc nově nakažených, o týden dříve to bylo asi 160 tisíc a první únorový týden téměř 230 tisíc.V mezitýdenním srovnání klesl také počet hospitalizovaných pacientů, v pondělí v nemocnicích bylo 3 458 lidí, ve vážném stavu je 210 z nich.Incidenční číslo nadále klesá. Po dlouhé době se drží pod tisíc. Aktuálně je na hodnotě 393 a je nejnižší od 17. ledna. Nejvyšší zůstává v Jihomoravském kraji (1 130). Incidence přes tisíc je také v Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší je nadále v Karlovarském kraji (714).V pondělí bylo provedeno pouze 57 720 testů (41 768 PCR, 15 952 antigenní).Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již 3 523 869 případů koronaviru. K opakované nákaze došlo u 190 836 osob, zemřelo 38 335 lidí.Za celou neděli se nechalo očkovat pouze 871 osob. Kompletní očkování má přes 6,8 milionu osob, více než polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Zeman podepsal pandemický zákonPrezident Miloš Zeman podepsal spornou vládní novelu pandemického zákona, která mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje účinnost zákona z konce února na konec listopadu.O tom, že Zeman tento dokument stvrdil svým podpisem, informoval jeho oficiální mluvčí Jiří Ovčáček. Dostál tak svým slovům.Pokud jde o účinnost novely, té nabude poté, co vyjde ve sbírce.Připomeňme, že v pátek 18. února Sněmovna přehlasovala koaliční většinou senátní veto k předloze pandemického zákona. Pro přijetí novely pandemického zákona hlasovalo 104 poslanců ze 187 přítomných. Pro byli přítomní poslanci pěti vládních stran s výjimkou Vojtěcha Munzara z ODS. Zákon nepodpořil žádný z poslanců ANO a SPD.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

