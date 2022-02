https://cz.sputniknews.com/20220222/prekvapive-a-riskantni-institut-vaclava-klause-zverejnil-stanovisko-k-situaci-na-ukrajine-17754628.html

„Překvapivé a riskantní.“ Institut Václava Klause zveřejnil stanovisko k situaci na Ukrajině

„Překvapivé a riskantní.“ Institut Václava Klause zveřejnil stanovisko k situaci na Ukrajině

Institut Václava Klause na svém webu zveřejnil článek související se situací na Ukrajině. Rozhodnutí Ruska o podepsání dekretů, kterými země uznala nezávislost... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Ve stanovisku dále uvádí, že „Rusko tímto krokem na sebe vzalo roli toho, kdo porušil minské dohody, i když to byla zejména Ukrajina, kdo znění těchto dohod nectil po celých sedm let od jejich podpisu“.Vyjádřili smutek nad tím, že všechny strany ukrajinského konfliktu nechaly dojít situaci až tak daleko. Také by podle nich měly vzájemné vyhrožování nahradit diplomacie a trpělivé vyjednávání. Jedině tímto způsobem by Rusko a Spojené státy mohly najít rozumné a vzájemně přijatelné řešení, dodávají. Podle nich to však po „ruském jednostranném tahu“ bude zřejmě obtížné.Závěrem píší, že rozhodnutí Ruské federace kritizují a domnívají se, že bude mít vážné důsledky nejen pro Ukrajinu samotnou.Uznání DLR a LLRRuský prezident Vladimir Putin včera podepsal výnos o uznání DLR a LLR. O jejich uznání v pondělí požádali lídři republik. Vladimir Putin následně vyzval komory parlamentu, aby toto rozhodnutí podpořily.Krátce poté Vladimir Putin podepsal s lídrem Luhanské lidové republiky Leonidem Pasečnikem a hlavou Doněcké lidové republiky Denisem Pušilinem dohodu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi RF a oběma republikami. Uznání republik dnes projedná Rada federace RF na uzavřeném zasedání.Putin také nařídil Ministerstvu obrany RF, aby ruskými ozbrojenými silami podpořilo mír v DLR a LLR.O své připravenosti uznat nezávislost DLR a LLR již informoval prezident Sýrie Bašár al-Asad. Naopak proti tomuto rozhodnutí vystoupila řada západních zemí a již avizovala uvalení dalších sankcí. Ministr zahraničí USA Blinken řekl, že ruské rozhodnutí znamená odmítnutí Moskvou závazků vyplývajících z minských dohod a dodal, že prezident Biden podepíše dekret zaměřený na zákaz investic, obchodu a financování DLR a LLR.Český premiér Petr Fiala označil uznání DLR a LLR Ruskem za porušení mezinárodního práva a za akt agrese vůči sousednímu suverénnímu státu. Jeho slovenský kolega Eduard Heger také odsoudil uznání republik. Podle něho tento krok podporuje násilí a nenávist.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

