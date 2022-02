https://cz.sputniknews.com/20220222/silny-vitr-zustava-v-ceske-republice-v-platnosti-je-dalsi-vystraha-meteorologu-17747357.html

Silný vítr zůstává v České republice. V platnosti je další výstraha meteorologů

Silný vítr zůstává v České republice. V platnosti je další výstraha meteorologů

Česká republika se i nadále bude potýkat se silným větrem, který bude trápit některé regiony republiky. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Výstraha platí ve středu od 4 hodin ranních do odpoledne a vítr může dosáhnout rychlosti 55 až 70 km/h. Nejvíce by měli být lidé opatrní v Olomouckém, Jihomoravském a Pardubickém kraji a na Vysočině. Přičemž pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj zatím platí předběžná výstraha.Zvýšené opatrnosti by měli dbát také řidiči a lidé by se měli vyhýbat pobytu v blízkosti stromů.Je nutné, aby lidé zabezpečili okna svých domů, zajistili dveře a dali do bezpečí volně stojící předměty.Silný vítr neopouští Českou republiku již několik dní. Působil škody na budovách a elektrickém vedení a komplikace na železnici i silnicích. Minulý týden bylo bez dodávek elektřiny až 300 000 odběratelů, o víkendu po novém větru přes 50 000 domácností. Energetici všechny poruchy opravili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

