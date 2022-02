https://cz.sputniknews.com/20220222/slovensky-ministr-eu-by-mela-zacit-s-individualnimi-sankcemi-proti-rusku-17746442.html

Slovenský ministr: EU by měla začít s individuálními sankcemi proti Rusku

Slovenský ministr: EU by měla začít s individuálními sankcemi proti Rusku

EU by měla začít s individuálními sankcemi proti Rusku kvůli uznání LLR a DLR a sledovat, jak se bude situace vyvíjet, EU je připravena i na širší opatření... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-22T11:53+0100

2022-02-22T11:53+0100

2022-02-22T11:53+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

slovensko

rusko

ukrajina

sankce

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/13373612_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_40cb2a4a67b229c8cdf207ba29e99a18.jpg

„Mezi 27 zeměmi panuje jednota (v otázce sankcí vůči Rusku, pozn. red.)... Věříme, že dojde ke shodě nejen v rámci 27 zemí, ale také s USA a Velkou Británií,“ řekl.Situace v Donbasu se v posledních dnech vyostřila a DLR a LLR tvrdí, že je opakovaně ostřelována ukrajinskými bezpečnostními silami. Vedení DLR a LLR informovalo o dočasné evakuaci občanů do Rostovské oblasti kvůli hrozbě invaze ze strany Ukrajiny. Především se to týká žen, dětí a starších osob. Šéf DLR Denys Pušilin prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj brzy nařídí armádě zahájit ofenzivu v Donbasu a realizovat plán invaze do DLR a LLR. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existujeme.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220222/evropa-je-v-tuto-chvili-krok-od-valky-premier-fiala-nadale-strasi-17745000.html

slovensko

rusko

ukrajina

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, rusko, ukrajina, sankce, eu