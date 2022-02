https://cz.sputniknews.com/20220222/smlouva-o-turowu-vlada-prodala-cast-ceska-za-par-drobnych-zni-od-opozice-17748870.html

Smlouva o Turówu: Vláda „prodala část Česka za pár drobných“, zní od opozice

Smlouva o Turówu: Vláda „prodala část Česka za pár drobných“, zní od opozice

Česká republika a Polsko uzavřeli smlouvu o těžbě v dole Turów, která je dle názoru opozice pro ČR nevýhodná a vláda premiéra Petra Fialy ji neměla uzavírat... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

„Smlouva o Turówu je paskvil,“ řekl Babiš.Podle něj vláda Petra Fialy „prodala část Česka za pár drobných“, přičemž Česká republika bude chráněna pouze pět let.Brabec namítá, že kompenzace jsou nižší, než jaké navrhovala vláda expremiéra Babiše. Nelíbí se mu také pětiletá výpovědní lhůta, jelikož původně to mělo být 22 let. Brabec je toho názoru, že kvůli takové výpovědní lhůtě v možném dalším soudním řízení bude mít Česko horší pozici.Dle Brabce je možné, že po pěti letech Polsko vypoví smlouvu, Česká republika podá žalobu, kterou však může Soudní dvůr EU odmítnout s odůvodněním, že se strany měly lépe dohodnout.„Bylo obrovské překvapení, jak rychle se ta dohoda upekla,“ sděluje Brabec.Brabec připomněl, že smlouva mohla být uzavřena již minulý rok, ale bývalá vláda se nechovala jako „ponížení prosebníci“. Výdělek dolu činí desítky až stovky miliard korun. Bývalý ministr si proto myslí, že snížit polské kompenzace z 50 milionů na 45 milionů eur bylo nedůstojné.Poté, co byla uzavřena smlouva mezi Českem a Polskem o dolu Turów, ČR stáhla žalobu u Soudního dvora EU. Polsko uvádí, že důl Turów je svým uhlím potřebný pro zajištění energetické bezpečnosti země. Nicméně lidé, kteří v okolí dolu žijí, si stěžují na úbytek spodní vody, zvýšený hluk a prašnost. Vybudovaná podzemní stěna není dle Brabce dostačující na to, aby bránila odtoku vody.Svůj názor přednesl také předseda SPD Tomio Okamura, který si myslí, že smlouva byla uzavřena tajně. Také zastává názor, že během jednoho roku budou studny vyschlé.S další kritikou vystoupil Předseda poslanců SPD Radim Fiala, který vládu obvinil z „vyměknutí“ a vláda dle něj ustoupila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

