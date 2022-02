Svět nebude bezpečné místo. Odcházející Opata argumentuje modernizaci armády

https://cz.sputniknews.com/20220222/svet-nebude-bezpecne-misto-odchazejici-opata-argumentuje-modernizaci-armady-17748590.html

Generální štáb AČR se shoduje v otázce modernizace armády, jež se týká jednak kvality a počtu zbraní, tak i množství vojáků. Generál Aleš Opata potvrdil, že... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Náčelník Generálního štábu Aleš Opata potvrdil svůj odchod z funkce a zároveň odmítl spekulace, že odchází kvůli ztrátě ideálů nebo vyčerpání. Přitom podotkl, že podle něj se mu podařilo splnit většinu projektů, jež byly označeny při nástupu do funkce za zásadní, mezi něž zařadil projekty rychlého dopadu a dokončení strategických modernizačních projektů. Za nedokončený bod, který bude muset vyřešit jeho nástupce, označil nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP), uvedl portál iDNES.cz.V rámci velitelského shromáždění také prohlásil, že pro Českou republiku je NATO důležité, zároveň, jelikož se aktuální světové dění podle něj neukazuje být bezpečné, republika potřebuje nové zbraně a celkové obnovení armády.Přitom NATO již teď republice vyčítá nedostatečně rychlé tempo budování těžké armády, aby země vyřešila zaostávání, potřebuje armáda nakoupit nové pásové obrněnce. Opata také podotkl, že aktuální situace na Ukrajině potvrzuje jednak důležitost těžkých zbraní, ale také jejich kvality, zároveň důležitou úlohu hraje i počet vojáků.Opatův názor sekunduje i s výpovědí ministryně obrany Jany Černochové, která mluvila o momentálně probíhajících rozhodnutích ohledně provozu nadzvukových letounů, tanků a BVP.Ministryně podotkla, že již nakoupených dvanáct amerických vrtulníků už příští rok dorazí do ČR, zřejmě ale jejich počet nakonec bude větší, kromě toho je plánován nákup i dalších letounů.Potvrdila také informace o výběru nového šéfa Generálního štábu, konkrétní osoby ovšem zatím nezmínila. Připomeňme, že zatím se spekuluje o tom, že by se řízení štábu mohli ujmout Miroslav Hlaváč, Jaromír Zůna nebo Karel Řehek.Vojenská přítomnost NATO v EvropěSpojené státy spolu se spojenci v NATO budují svou vojenskou přítomnost v Evropě a pokračují v dodávkách zbraní Ukrajině. Podle členů koalice je to nutné k posílení východních hranic aliance a omezení takzvané „ruské agrese“.Západ obviňuje Moskvu z přípravy „invaze“ na Ukrajinu, ignoruje argumenty, že země má právo přesouvat jednotky přes vlastní území, čímž nikoho neohrožuje. V současné době je většina sil aliance nasazena v Polsku a Rumunsku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

