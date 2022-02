https://cz.sputniknews.com/20220222/tranzit-ruskeho-plynu-pres-ukrajinu-je-snizen-vetrna-generace-v-evrope-roste-17743655.html

Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu je snížen, větrná generace v Evropě roste

Podle informací ukrajinského operátora faktický proud plynu přes měřicí stanice Sudža a Sochranovka ze strany Ruska činil 20. února 47,7 milionu kubíků. Objednávky tranzitu v těchto bodech na 21. února svědčily o možném růstu tohoto ukazatele na 50,5 milionu kubíků. Stejný ukazatel pro 22. únor byl poněkud nižší – 49,9 milionu kubíků.Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu se prudce snížil v lednu, byl v průměru dvakrát nižší než 109 milionů kubíků denně, které předpokládá kontrakt. Od konce ledna zvýšil Gazprom tranzit, ten se ale znovu postupně snižoval, poté klesl na úroveň ledna.Plynovodu Jamal-Evropa, který je také jednou z hlavních tras Gazpromu pro dodávky plynu do Evropy, je ruskou společností nevyužívány. Plynovod funguje i nadále v reverzním režimu – fyzický proud plynu jde z Německa do Polska, a nikoli naopak.Topná sezóna v Evropě pomalu končí, počasí je i nadále mírné. A přitom výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v posledních dnech roste. Podíl větrné generace na výrobě elektrické energie činil minulý týden v průměru 25,2 %, což je o 8 % více než v předchozím týdnu, kdy dosáhl tento ukazatel v průměru 17,2 %. Vyplývá to z informací Wind Europe. V pondělí byl tento ukazatel na úrovni 29,2 %.Zároveň je naplnění evropských zásobníků i nadále na minimální úrovni. Ráno 20. února činilo 31,06 %, což je o 12 procent méně než průměrný ukazatel pro toto datum za uplynulých pět let. Odběr plynu ze zásobníků probíhá obyčejně až do konce března.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

