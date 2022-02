https://cz.sputniknews.com/20220222/trikolora-uvaleni-sankci-na-rusko-opet-poskodi-predevsim-ceske-podnikatele-17749881.html

Trikolóra: Uvalení sankcí na Rusko opět poškodí především české podnikatele

Hnutí Trikolóra zveřejnilo na facebookovém profilu tiskovou zprávu, ve které ukázalo svůj postoj k situaci na rusko-ukrajinské hranici a politickému dění... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

Na úvod statusu se poznamenává, že Trikolóra nestojí ani za Ukrajinou, ani za Ruskou federací.„Trikolóra hájí zájmy České republiky a českých občanů. V našem zájmu není ani eskalace vojenského konfliktu na Ukrajině, ani uvalení sankcí na Rusko. Ty opět poškodí především české podnikatele,“ praví se v příspěvku.Následně si přečteme i argumenty, proč Trikolóra zaujímá takový postoj.„Na jedné straně existuje neměnnost hranic garantovaná mezinárodním právem, ale na druhé straně také právo národů, respektive obyvatel dané oblasti na sebeurčení. Obojí má svoji legitimitu. Ze všech těchto důvodu Trikolóra preferuje naši zdrženlivost,“ stojí v publikaci strany.Pod zprávou se rozpoutala bouřlivá diskuze mezi sledujícími. Uveďme pouze fragmenty z ní.„Kdyby si Rusko nevzalo svůj Krym zpět, tak by dnes měli Američané v Sevastopolu obří námořní vojenskou základnu, podobnou jakou mají v Kosovu. Ne Rusko, ale západ nás 25 let ekonomicky vysává, ne Rusko, ale západ nám vnucuje zelené šílenství Green Deal, ne Rusko, ale západ nám cpe tisíce migrantů atd. Já stojím jednoznačně za Ruskem, o úchylný progresivistický západ nestojím,“ vyslovil se Nikolaj Krečev.„Trikolora by si měla kromě znalostí o covidu doplnit i znalosti ze zeměpisu. Potom by zjistila, že do Medyky na hranici je to z Těšína nějakých 300 kilometrů a to není moc, co by se Česka netýkalo. Navíc Putin tím porušil mezinárodní právo na suverenitu národa,“ zkritizoval postojhnutí Dave Rehak.S ním však nesouhlasil Vladimir Steinhauser.„Nemáte pravdu, Minské dohody už drahno let porušuje Ukrajina, kdo nechce vědět, neví,“ poznamenal.Někteří sledující přišli pro stranu se svým doporučením.„Neutralita je pohodlná, ale dlouho nevydrží,jednou barvu přiznat budete muset. Pokud chcete do parlamentu, bez spojenců to nepůjde, takže se stejně budete muset někam přiklonit,“ vyjádřil se Lako Seveko.„Jednou je to území Ukrajiny. Pokud se tam těm lidem nelíbí,můžou odejít. Ale jak říkám... Kdyby si každý vyhlašoval nezávislost, jak se mu líbí, to tu můžeme jít rovnou zabalit,” přišel s myšlenkou Michal Sirotek.„To je na hlubší debatu. Nic není černobílé. Já tam nebyla a Vy asi taky ne. Vše máme zprostředkováno. Záleží na tom, komu se dá věřit,” odpověděla Sirotkovi Václava Hanáková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

