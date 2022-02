https://cz.sputniknews.com/20220222/ukrajina-v-eu-premier-slovinska-vyzval-k-poskytnuti-kyjevu-perspektivy-clenstvi-17746090.html

Ukrajina v EU? Premiér Slovinska vyzval k poskytnutí Kyjevu perspektivy členství

Ukrajina v EU? Premiér Slovinska vyzval k poskytnutí Kyjevu perspektivy členství

Premiér Slovinska Janez Janša odsoudil uznání DLR a LLR ze strany Ruska a označil tento krok za do nebe volající porušení mezinárodního práva a vyzval EU, aby... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-22T13:39+0100

2022-02-22T13:39+0100

2022-02-22T13:39+0100

svět

ukrajina

eu

slovinsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/437/79/4377923_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_3ae2056434c8245194f27f4b70537b94.jpg

„Uznání Ruskem dvou separatistických území Ukrajiny je do nebe volajícím porušením mezinárodního práva, Budapešťské a minských dohod. Slovinsko odsuzuje tento nezákonný krok. EU má nabídnout Ukrajině perspektivu plného členství,“ napsal Janša na Twitteru a dodal hashtagy Volodymyra Zelenského a Denisa Smyhala.Slovinský premiér bude mít v úterý poradu s ministrem obrany Matejem Toninem a ministrem zahraničí Anžem Logarem v souvislosti se vzniklou krizí.Situace na Donbasu se vyostřila v posledních dnech, DLR a LLR hlásily četné případy ostřelování ze strany ukrajinských vojáků. Vedení DLR a LLR oznámilo dočasnou evakuaci svých občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s hrozbou ukrajinské invaze. Týká se to především žen, dětí a starších lidí. Jak prohlásil předák DLR Děnis Pušilin, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dá v nejbližší době rozkaz vojákům, aby zahájili ofenzívu na Donbasu a realizovali plán invaze do DLR a LLR. Lídři DLR a LLR podepsali 19. února výnosy o všeobecné mobilizaci.Prezident Ruska Vladimir Putin se obrátil v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti k občanům RF a prohlásil, že považuje za nutné neodkladně uznat svrchovanost LLR a DLR. Podotkl, že svět přehlíží hrůzu a genocidu na Donbasu. Ani jediný den se neobejde bez ostřelování a vražd civilního obyvatelstva, blokáda pokračuje. Jak prohlásil prezident, v případě dalšího krveprolití na Donbasu veškerou odpovědnost za to ponese kyjevský režim. Hned po prohlášení podepsal prezident v Kremlu výnosy o uznání LLR a DLR. Ve svých výnosech Putin nařídil, aby bylo zachování míru v DLR a LLR zajištěno Ozbrojenými silami RF.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220222/kolik-vojaku-a-vybaveni-spojene-staty-a-jejich-spojenci-rozmistili-v-evrope-17743299.html

ukrajina

eu

slovinsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, eu, slovinsko