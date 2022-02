https://cz.sputniknews.com/20220222/v-centru-prahy-se-sesli-lide-na-demonstraci-vyjadrovali-podporu-ukrajine-17755122.html

V centru Prahy se sešli lidé na demonstraci. Vyjadřovali podporu Ukrajině

Na situaci na Ukrajině reagují světoví politici, ale i obyčejní lidé. V centru Prahy se v úterý večer sešli ti, kteří Ukrajině vyjadřovali podporu. Jak... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-22T20:29+0100

2022-02-22T20:29+0100

2022-02-22T20:29+0100

uznání nezávislosti republik na donbasu

protest

protestní akce

česká republika

ukrajina

rusko

Lidé se sešli v horní části náměstí kolem sochy svatého Václava. Akce, kterou svolal spolek Milion chvilek a další hnutí, začala kolem 19:00 písní Say No to the Devil písničkáře Svatopluka Karáska.Na demonstraci byly vidět ukrajinské vlajky, vlajky Evropské unie a NATO. Na pódiu vystupovali řečníci, kteří hovořili o východě Ukrajiny. Horní část Václavského náměstí byla pro dopravu uzavřena.Milion chvilek nebyl jediný spolek, který se podílel na svolání úterní akce. Kromě nich se na tom podílely i Pulse of Europe, Paměť národa, Společně to dáme, Pojďme dál a další organizace.Uznání DLR a LLRRuský prezident Vladimir Putin včera podepsal výnos o uznání DLR a LLR. O jejich uznání v pondělí požádali lídři republik. Vladimir Putin následně vyzval komory parlamentu, aby toto rozhodnutí podpořily.Krátce poté Vladimir Putin podepsal s lídrem Luhanské lidové republiky Leonidem Pasečnikem a hlavou Doněcké lidové republiky Denisem Pušilinem dohodu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi RF a oběma republikami. Uznání republik dnes projedná Rada federace RF na uzavřeném zasedání.Putin také nařídil Ministerstvu obrany RF, aby ruskými ozbrojenými silami podpořilo mír v DLR a LLR.O své připravenosti uznat nezávislost DLR a LLR již informoval prezident Sýrie Bašár al-Asad. Naopak proti tomuto rozhodnutí vystoupila řada západních zemí a již avizovala uvalení dalších sankcí. Ministr zahraničí USA Blinken řekl, že ruské rozhodnutí znamená odmítnutí Moskvou závazků vyplývajících z minských dohod a dodal, že prezident Biden podepíše dekret zaměřený na zákaz investic, obchodu a financování DLR a LLR.Český premiér Petr Fiala označil uznání DLR a LLR Ruskem za porušení mezinárodního práva a za akt agrese vůči sousednímu suverénnímu státu. Jeho slovenský kolega Eduard Heger také odsoudil uznání republik. Podle něho tento krok podporuje násilí a nenávist.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

