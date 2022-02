https://cz.sputniknews.com/20220222/vedci-prozradili-denni-pocet-salku-kavy-ktery-prispeje-k-prodlouzeni-zivota-17730686.html

Vědci prozradili denní počet šálků kávy, který přispěje k prodloužení života

Vědci prozradili denní počet šálků kávy, který přispěje k prodloužení života

Vědci zjistili, kolik šálků kávy denně přispěje k prodloužení života, píše The Sun. 22.02.2022

Odborníci zkoumali po dobu 11 let zvyky Britů. Zjistili, že tři šálky mleté kávy denně sníží riziko předčasné smrti o 12 %, smrti na srdeční nemoci o 17 % a na mozkovou mrtvici o 21 %. Výzkumníci také dali konzumaci tohoto množství kávy do souvislosti se zlepšením zdravotních ukazatelů, ale připomněli, že se to týká čerstvě umleté kávy, nikoli nescafé.Chutný a neobvyklý recept kořeněné kávyPro tuto kořeněnou kávu se hodí jakákoli pražená káva, kterou máte rádi. Přejete-li si jemnější chuť, kupte si arabiku praženou středně nebo jemně, ta se dobře hodí především na nápoje s mlékem. Přejete-li si přece jenom silnější nápoj, může to být tmavší pražená arabika nebo směs arabiky s robustou středně nebo tmavě pražená.Smíchejte kávu, 1 a ½ čajové lžičky prášku kardamomu a zázvor. Přidejte 1 litr vařící vody. Dejte cukr do mléka a zahřejte do varu, ale nevařte. Pak dejte horkou kávu do mléka. Ušlehejte smetanu a ½ čajové lžičky kardamomu, můžete ho dát rovnou do hotové kávy nebo navrch, posypte tmavou čokoládou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

