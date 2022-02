https://cz.sputniknews.com/20220222/volodin-uznani-dlr-a-llr-musi-zastavit-umirani-ruskych-obcanu-17741615.html

Volodin: Uznání DLR a LLR musí zastavit umírání ruských občanů

Předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin dnes prohlásil, že uznání Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky musí zastavit umírání ruských... 22.02.2022

Podle Volodina Spojené státy americké mají zájem o to, aby konflikt na Donbasu trval co nejdéle. Evropa podle něj nemůže tyto otázky ovlivnit.Ruská federace se podle Volodina dlouho snažila o to, aby Ukrajina dodržovala minské dohody. Ale Kyjev je podle něj přeškrtl a začal ostřelovat civilní obyvatelstvo na Donbasu.Uznání republik na Donbasu, ratifikace smluv o přátelství a vzájemné pomoci má podle Volodina zastavit masakr a umírání ruských občanů, kteří tam žijí.Uznání DLR a LLRV pondělí lídři DLR a LLR vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby uznal jejich nezávislost. Následně proběhlo mimořádné zasedání Rady bezpečnosti RF, na kterém se všichni členové vyslovili k uznání DLR a LLR.Putin konstatoval, že vyjednávací proces zašel do slepé uličky. Zasedání Rady bezpečnosti se kromě prezidenta RF Vladimira Putina zúčastnil také předseda vlády Michail Mišustin, ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Sergej Šojgu a další členové Rady.Účastníci obvinili Kyjev z neplnění minských dohod, které předpokládají udělení zvláštního statusu lidovým republikám, a z eskalace napětí na linii dotyku.Ruský prezident Vladimir Putin následně včera večer v televizním projevu uvedl, že považuje za nutné okamžitě uznat suverenitu LLR a DLR, protože ti, kteří se vydali na cestu krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávali a neuznávají žádné jiné řešení kromě vojenského. Bezprostředně po projevu ruský prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR a také smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci s oběma republikami.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

