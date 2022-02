https://cz.sputniknews.com/20220222/vyvadil-tento-absces-musel-drive-nebo-pozdeji-prasknout-ale-rozhodujici-budou-nejblizsi-dny-17749241.html

Vyvadil: Tento absces musel dříve nebo později prasknout. Ale rozhodující budou nejbližší dny

Vyvadil: Tento absces musel dříve nebo později prasknout. Ale rozhodující budou nejbližší dny

Včerejší rozhodnutí prezidenta Putina uznat republiky DLR a LLR mnohé ve světě šokovalo, jiní si naopak oddechli. Situace se konečně začíná vyjasňovat. Tento... 22.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-22T14:56+0100

2022-02-22T14:56+0100

2022-02-22T14:56+0100

názory

česká republika

rusko

ukrajina

donbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/16958737_0:0:2628:1478_1920x0_80_0_0_dab6a8ec67a47607725aa5bcb653fab3.jpg

Jiří Vyvadil: Možná se to někomu bude zdát podivné, ale včerejší jednání Vladimira Putina mi udělalo radost. Ta unavující rétorika prezidenta Bidena a spol, ty neustálé výhružky, jak katastrofické budou dopady pro Rusko, se už nedaly vydržet. Prakticky vůbec jsem už ani nesledoval Českou televizi. Řešení, které nakonec zvolilo ruské vedení, je v podstatě geniální. Každý, kdo sledoval Zelenského a jeho podřízené, tak chápal, že racionální řešení dle minských dohod nikdy nepřipustí, že chtějí jen donekonečna vydírat a otravovat mezinárodní ovzduší. Když jsem viděl to nadšení lidí na Donbase a kvituji s jistým ulehčením, že se fotografie objevily i v našem tisku, tak bylo vše jasné. Pro lidi v Donbase skončí období nejistoty, a dokonce i utrpení. Že prezident Putin zároveň nařídil vyslání mírotvorců na případný neklid, je velmi rozumné.Obávám se, že mnozí s vámi nebudou souhlasit, a jako první premiér Petr Fiala…Samozřejmě Západ reaguje hystericky a rétoriku jen stupňuje, když politici, a u nás například předseda vlády, ale i největší opoziční strana ANO, šíří právní nesmysly, až mně jde z toho adrenalin nahoru. Když premiér Fiala, který je profesorem politologie, plácá, že uznáním Doněcké lidové republiky i Luhanské lidové republiky Vladimir Putin porušil mezinárodní právo, tak mám pro něj výzvu, aby vrátil doktorát. Povstalci, kteří efektivně ovládají dané území a vykonávají státní moc, mají samozřejmě mezinárodní subjektivitu a záleží na státech, jak se k tomu postaví. Někdo uzná, někdo neuzná. Jednat s nimi se zpravidla musí. A pokud dokonce této entitě je přiznána státní subjektivita, tak ji prostě má. Že v podobné situaci je například Kosovo, které i některé státy Evropské unie, např. Španělsko či Slovensko neuznávají a většina (bohužel) uznává je fakt.Ale co bude dál?Západ, pro který byla od počátku Ukrajina vlajkovou lodí boje proti Rusku, utrpěl velkou porážku a bude se jistě bránit sankcemi. Jiná otázka je, co kromě halasných slov, která předcházela, nakonec prosadí. Víme, že například italský premiér Draghi trval na tom, že energetika musí být ze sankcí vyňata. Nedivím se mu. 91 % plynu dodává Rusko. Jsou jestřábi, kteří volají po co nejostřejších sankcích, jako například předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, která chce odstřihnout Rusko od systému SWIFT, jiní jistě budou mírnější. Zcela určitě se na čas utlumí návštěvy nejdůležitějších západních politiků v Moskvě. A já si myslím, že to Vladimir Putin i ocení. Už byli únavní.Rozhodující budou nejbližší dny. Ale v každém případě je jen dobře, jak se Rusko rozhodlo. Vyhrálo kdysi 2. světovou válku, ač v mnohem horší kondici vyšli dobře z krize následující po euromajdanu a jsem si naprosto jist, že se nyní upevní pozice Ruska jako jediné evropské supervelmoci, z hlediska vojenské a politické. Jde to výborně…Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220222/tranzit-ruskeho-plynu-pres-ukrajinu-je-snizen-vetrna-generace-v-evrope-roste-17743655.html

česká republika

rusko

ukrajina

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

česká republika, rusko, ukrajina, donbas