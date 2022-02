https://cz.sputniknews.com/20220222/zeme-produkujici-plyn-kvuli-energeticke-krizi-svolaly-summit-cena-modreho-paliva-opet-roste-17744526.html

Země produkující plyn kvůli energetické krizi svolaly summit. Cena modrého paliva opět roste

Země produkující plyn kvůli energetické krizi svolaly summit. Cena modrého paliva opět roste

Státy produkující plyn se sešly na 6. summitu v rámci Fóra zemí vyvážejících plyn, který na pozadí globální energetické krize probíhá v hlavním města Kataru... 22.02.2022

Summitu se kromě jiných zúčastní také prezidenti Íránu, Alžírska a Guineje Bissau.Katarský emír Ál Thání ve svém uvítacím projevu vyzval k „prohloubení dialogu k zajištění bezpečnosti globálních dodávek plynu“. Mezinárodní spolupráce je podle něj hlavním faktorem ekonomického růstu.Účastníci fóra věří, že akce může navázat konstruktivní a plodný dialog mezi účastníky trhu s plynem a také ochránit práva na spolupráci v oblasti průzkumu zemního plynu.Růst cen plynuCeny futures na plyn v Evropě při úterním zahájení obchodování rostou o více než 10 % a podle londýnské burzy ICE přesahují 900 dolarů za tisíc metrů krychlových.Cena při zahájení obchodování činila 934,7 dolarů, což je o 10,2 % více než o den dříve. Dosud nejnižší cena byla na hranici 923 dolarů.Topná sezóna v Evropě pomalu končí, počasí je i nadále mírné. A přitom výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v posledních dnech roste. Podíl větrné generace na výrobě elektrické energie činil minulý týden v průměru 25,2 %, což je o 8 % více než v předchozím týdnu, kdy dosáhl tento ukazatel v průměru 17,2 %. Vyplývá to z informací Wind Europe. V pondělí byl tento ukazatel na úrovni 29,2 %.Zároveň je naplnění evropských zásobníků i nadále na minimální úrovni. Ráno 20. února činilo 31,06 %, což je o 12 procent méně než průměrný ukazatel pro toto datum za uplynulých pět let. Odběr plynu ze zásobníků probíhá obyčejně až do konce března.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

