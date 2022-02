https://cz.sputniknews.com/20220223/americky-vojensky-konvoj-jiz-zcela-opustil-ceskou-republiku-17757303.html

Americký vojenský konvoj již zcela opustil Českou republiku

Americký vojenský konvoj již zcela opustil Českou republiku

Minulý týden v úterý začal přes Českou republiku přejíždět americký konvoj. Nyní již Českou republiku opustil a pokračuje dál ve své cestě. České hranice byly... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-23T08:28+0100

2022-02-23T08:28+0100

2022-02-23T08:28+0100

česko

konvoj

usa

česká republika

tábor

cvičení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/14581311_0:128:2048:1280_1920x0_80_0_0_1ae1ff37e8793d1bd991e017e3cebc6c.jpg

Vzhledem k tomu, že konvoj nabral zpoždění, nedošlo k opuštění naší republiky podle plánů. Původně bylo naplánováno, že z České republiky konvoj vyjede v úterý ráno. Vzhledem k tomu, že by došlo ke komplikacím v dopravě právě v dopravní špičce, konvoj vyjel až večer.V táboře v Rančířově již byly předchozí skupiny, poslední část se tak připojila až v pondělí večer a na cestu se opět vydala až v úterý večer, kdy k hranicím se konvoj dostal až v pozdějších úterních večerních hodinách.Konvoj se do České republiky dostal v rámci přesunu na cvičení Saber Strike 2022 a je složen asi z 1 200 vojáků a 500 kusů techniky. Jejich cesta vede z Německa na Slovensko, kde bude probíhat cvičení.Americký konvoj cestoval z Rozvadova po dálnici D5, D0, D1 a silnici I/38 a jeho cesta skončila v táboře v Rančířově. Zde konvoj odpočíval a poté dál pokračoval na hraniční přechod v Břeclavi. Cvičení na Slovensku bude trvat do druhé poloviny března a poté se konvoj opět vydá zpět, jeho trasa bude stejná, stejně tak jejich odpočinek v ČR bude v táboře v Rančířově.I přes to, že se akce zúčastnilo 300 vojáků méně, jde o dosud největší americký konvoj, který v posledních letech přes Česko projel.Připomeňme, že cvičení Saber Strike český kabinet schválil již loni na podzim. Na programu je i cvičení s dalšími americkými jednotkami ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, které proběhne v první polovině března. To, jak bude vypadat letošní cvičení Defender Europe 2022, zatím není úplně jasné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220202/pres-uzemi-ceske-republiky-projedou-americke-jednotky-17444250.html

usa

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konvoj, usa, česká republika, tábor, cvičení