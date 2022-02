https://cz.sputniknews.com/20220223/archeologove-odhalili-tajemstvi-stavby-starovekych-pyramid-v-oceanii-17767207.html

Archeologové odhalili tajemství stavby starověkých pyramid v Oceánii

Tým archeologů z německé Univerzity v Kielu uskutečnil archeologickou expedici na ostrovní stát Palau, aby zjistil podrobnosti o stavbě velkých objektů známých... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Archeologové zjistili, že stavitelé používali zvětralou sopečnou horninu s velkým množstvím keramiky jako základnu pro kurgany (mohyly) a horní vrstvy zvedali do teras s humózní půdou pro zemědělství.Vědci se domnívají, že paleolitické pyramidy byly postaveny v 5. století před naším letopočtem.Nové sfingyBěhem prací nezbytných pro údržbu pohřebního komplexu krále Amenhotepa III. objevili archeologové dvě velké sfingy postavené přibližně před 3 300 lety. Byly nalezeny poblíž dnešního města Luxor v tzv. „Chrámu milionů let“.Osmimetrové vápencové sochy zobrazují krále Amenhotepa III. ve tvaru sfingy, tedy mytického stvoření, jenž má lví tělo a lidskou hlavu. Podle egyptského ministerstva turismu a starožitností je Amenhotep zobrazen s královským plnovousem a širokým náhrdelníkem, přitom na hlavě má mangustu.Sochy byly objeveny egyptsko-německým týmem napůl ponořené do vody. Nebyly nalezeny jen sfingy, mimo ně byly také objeveny i tři žulové busty bohyně války Sekhmet. Bohyně je nejčastěji zobrazována jako lvice, přitom je jí připisováno léčebné nadání. Kdysi se věřilo, že chrání faraony jednak během války, jednak i v běžném životě, údajně tato bohyně držela faraony v bezpečí po celý jejich život a doprovázela je do posmrtného života.Velké sfingy ukazují cestu procesí. Po restaurování bylo dokonce zjištěno, že sfingy mají na hrudi napsáno „miláček boha Amun-Re“. Amun-Re byl považován za nejdůležitějšího boha a byl uctíván jako stvořitel. Král Amenhotep III. byl devátým faraonem 18. dynastie. Jeho vláda trvala téměř čtyři desetiletí, počínaje asi rokem 1390 před našim letopočtem. Za Amenhotepova vládnutí starověký Egypt byl na vrcholu mezinárodní prestiže a moci. Bylo nalezeno přes 250 jeho soch, což přesahuje množství soch jiných faraonů.Pohřební komplex pro Amenhotepa byl postaven poblíž Nilu nedaleko starověkého egyptského hlavního města Théb. V dávnověku ho ovšem zničilo mohutné zemětřesení. Časem i jeho ostatky překryla poušť.Od roku 1998 na tomto místě probíhají archeologické vykopávky, v jejichž důsledku probíhají i restaurační práce pod dohledem egyptského ministerstva cestovního ruchu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

