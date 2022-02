https://cz.sputniknews.com/20220223/archeologove-zjistili-jak-tutanchamon-ziskal-mimozemskou-dyku-17753829.html

Archeologové zjistili, jak Tutanchamon získal „mimozemskou“ dýku

O studii stručně informuje server Gizmodo, celý článek najdete v časopise Meteoritics & Planetary Science. V roce 2016 byla publikována práce archeologů, která dokazuje, že slavná dýka byla ukovaná z meteoritického železa.To není překvapivé, protože v době Tutanchamona lidé prakticky neznali přírodní železo. Doba železná začala sto let po jeho smrti. Civilizace po celém světě hojně využívaly meteoritické železo k výrobě různých předmětů.Studie z roku 2016 existenci takové praxe pouze potvrdila. Donedávna však zůstávaly nevyřešené otázky, z jakého meteoritu bylo přesně vyrobeno železo na Tutanchamonovu dýku a kde a kým byla zbraň ukovaná.Odpovědi na tyto otázky a hledali vědci v nové studii. Zjistili, že dýka byla vyrobena kováním za nízkých teplot. Archeologové si jsou přitom prakticky jisti, že nebyla vykována v Egyptě.Vědcům se podařilo vytvořit podrobnou molekulární „mapu“ čepele. Pomohly rentgenové snímky, které odhalily koncentrace železa, niklu, manganu a kobaltu. V tmavých skvrnách na samotném ostří vědci našli síru, chlór, vápník a zinek. Vznikl zvláštní chemický vzorec.Porovnání tohoto vzorku s údaji o jiných meteoritech ukázalo, že dýka byla vykovaná z oktaedritu, který patří do nejběžnější skupiny železných meteoritů. Tento předpoklad byl nakonec prokázán, když vědci porovnali vzor na Tutanchamonově dýce se vzorem na starověkých japonských mečích vykovaných ze železného meteoritu Shirahagi. Ukázalo se, že jsou si velmi podobné.Autoři vědeckého článku také píší, že takový vzor zmizí, pokud se železo zahřeje na velmi vysokou teplotu. Nicméně u Tutanchamonovy dýky se to nestalo. To naznačuje, že dýka byla vykovaná při relativně nízké teplotě nižší než 950 °C.Dále vědci analyzovali obsah textů nalezených archeology na hliněných tabulkách starých přibližně 3 400 let, známých jako „Amarnské dopisy“. Představují diplomatickou korespondenci nejvyšších představitelů starověkého Egypta v polovině 14. století př. n. l. V těchto „dopisech“ je zmíněna železná dýka ve zlaté pochvě, která byla darována Amenhotepovi III. Dýky byly v té době velmi vzácné, takže badatelé předpokládají, že se jedná o Tutanchamonovu dýku.Jak se dostal do rukou mladého faraona? Skutečnost, že Amenhotep III. byl Tutanchamonovým dědečkem, znamená, že dýka mohla přejít na jeho vnuka jako rodinné dědictví. Dýku daroval Amenhotepovi III. mitannský král, když se faraon oženil s jeho dcerou. Mitanni byl starověký húrinský stát na území dnešního Turecka. Dalším argumentem ve prospěch této hypotézy je, že šperky v rukojeti dýky držely pohromadě pomocí speciální vápenné malty. Byl hojně používán v Mitanni, ale ne ve starověkém Egyptě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

