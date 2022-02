https://cz.sputniknews.com/20220223/babis-se-setkal-se-zemanem-evropa-by-mela-byt-hlavni-vehikl-na-to-aby-vyjednavala-s-ruskem-tvrdi-17771578.html

Babiš se setkal se Zemanem. Evropa by měla být hlavní vehikl na to, aby vyjednávala s Ruskem, tvrdí

Babiš se setkal se Zemanem. Evropa by měla být hlavní vehikl na to, aby vyjednávala s Ruskem, tvrdí

Expremiér Andrej Babiš se dnes setkal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Věnovali se politické situaci a pochopitelně nevynechali ani situaci na... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Babiš poznamenal, že se Zemana ptal na jeho názor na sankce na Rusko. Vyjádřil přesvědčení, že Evropa by měla být ten hlavní vehikl na to, aby vyjednávala s Ruskem. Podle něj je to především evropský problém.Ve svém vystoupení také zmínil, jak by reagoval on, kdyby byl v této situaci premiér. Uvedl, že by udělal to stejné, co udělal dříve při vyhrocené situaci v Bělorusku. Podle jeho slov by zavolal jako tehdy kancléřce Angele Merkelové a společně s premiérem Polska Mateuszem Morawieckim tlačili na speciální summit ohledně Běloruska. „Sankce tentokrát proběhly rychle, tam to trvalo dlouho. A víceméně se nakonec domluvili na sankcích,“ uvedl.Co se týče postoje Miloše Zemana k uznání dvou republik na východě Ukrajiny, je známo pouze málo. Zeman komentoval situaci slovy, že krok Moskvy zvyšuje riziko vzniku válečného konfliktu a snižuje naději na řešení diplomatickou cestou. Dříve také odmítal tvrzení, že by Rusko mělo v plánu útočit na Ukrajinu, komentoval to slovy, že Rusové nejsou blázni a útok na Ukrajinu by jim nic nepřinesl. Informace Západu o plánované ruské „invazi“ na Ukrajinu označil za třetí blamáž tajných služeb.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existujeme.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

