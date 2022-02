https://cz.sputniknews.com/20220223/brambory-pomohou-vylecit-pupinky-na-tvari-bloggeri-odhalili-zpusob-17723704.html

Brambory pomohou vyléčit pupínky na tváři? Bloggeři odhalili způsob

Novináři z listu The Guardian odhalili užitečnost brambor při pupíncích na tváři. Informace byly zveřejněny na webové stránce listu. 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Syrové brambory jsou podle zprávy účinným prostředkem v boji s pupínky. Vitamín C obsažený v této zelenině pomáhá snížit počet a velikost pupínků. Tato potravina obsahuje rovněž kyselinu salicylovou, která také suší záněty na kůži.Populární bloggeři doporučují následující způsob léčby pupínků pomocí brambor. Na zánětlivý úsek je třeba připevnit plátek brambory speciálním lepidlem a nechat na několik hodin. Podle slov uživatelů se pupínky rychleji zahojí.V únoru 2021 vystrašily lékaře některé způsoby boje s pupínky. „Dávám si na pupínky bodově zubní pastu a vysychají. Mohu se za to dostat do pekla, ale je to můj způsob,“ prohlásila Gigi Hadidová. Podle dermatoložky Heidi Waldorfové není tento způsob jenom neúčinný, ale může také způsobit zánět a uškodit zdraví.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

