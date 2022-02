Byla objevena planeta, na které prší drahokamy

https://cz.sputniknews.com/20220223/byla-objevena-planeta-na-ktere-prsi-drahokamy-17765049.html

Mezinárodní tým astronomů poprvé prozkoumal atmosféru na temné straně plynného obra, který byl poprvé spatřen v roce 2015. Analýza odhalila, že se na ní... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Studie byla publikována v časopise Nature Astronomy a krátce je k dispozici na internetových stránkách Astronomického institutu Maxe Plancka. Jedná se o analýzu atmosféry exoplanety WASP-121b. Je to mohutný plynný obr, který je téměř dvakrát větší než Jupiter.Planeta se řadí do třídy horkých Jupiterů. Poprvé byla spatřena v roce 2015, kdy obíhala kolem hvězdy vzdálené asi 850 světelných let od Země. Ale teprve nyní se vědcům podařilo prozkoumat její fyzikální vlastnosti.Bylo zjištěno, že WASP-121b má jednu z nejkratších oběžných drah, které věda zná. Jeden oběh kolem své hvězdy vykoná za pouhých 30 hodin. Zvláštností tohoto objektu je, že je vždy obrácen ke stejné denní straně své hvězdy. Temná noční strana je vždy otočena do otevřeného vesmíru.Nová studie prokázala, že noční strana WASP-121b je asi desetkrát tmavší než denní strana. Zajímavé je, že astronomové zjistili přítomnost vodní páry v atmosféře na denní straně. Oběh vody na této planetě je však zcela jiný než na Zemi. Na naší planetě se voda nejprve vypařuje, pak kondenzuje do mraků a prší.Na planetě WASP-121b je koloběh vody mnohem intenzivnější. Výzkum ukázal, že na denní straně se atomy vody doslova trhají na stále menší kousky, a to při obrovské teplotě kolem 2730 stupňů Celsia.Tyto atomy jsou přeneseny na noční stranu, kde se při nižších teplotách rekombinují a stávají se z nich molekuly vody, které se vracejí zpět na denní stranu, kde cyklus začíná znovu. Tento koloběh vody je podporován větry, které dosahují rychlosti až pět kilometrů za sekundu.Ještě zajímavějším objevem však je, že v atmosféře planety necirkuluje pouze voda. Astronomové zjistili, že na noční straně se tvoří mračna železa a korundu, minerálu, který tvoří rubíny a safíry. Tyto mraky se také mohou přesunout na denní stranu, kde vysoké povrchové teploty roztaví kovy a převedou je do plynného stavu. Přitom mohou drahé kameny pršet - vylévají se z korundových mraků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

