Ceny výrobců opět strmě stoupají. Jde o největší růst v novodobé historii ČR

Měsíc leden vykazuje v meziročním růstu cen opětovné zrychlení. Situace je nejhorší v zemědělství, kde se ceny zvýšily o 21,4 %. Průmyslová odvětví vykazují... 23.02.2022

U cen tržních služeb došlo ke zvýšení o 3,2 procenta. Vzhledem k cenám výrobců je možné předpovídat také vývoj cen pro spotřebitele. Zvýšení se netýká pouze meziročního růstu, ale také meziměsíčního srovnání. Vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš uvádí, že v průmyslu ceny stoupaly nejrychleji od roku 1991, došlo ke zvýšení o 7 %. Zvýšení cen u zemědělských výrobců je ve srovnání s prosincem o 4,4 procenta. U stavebních prací došlo ke zdražení o 0,5 procenta, tržní služby pro podniky zvýšily ceny o 0,7 procenta.Situaci komentuje na svém twitterovém účtu také český ekonom Lukáš Kovanda. Uvádí, že leden byl pro český průmysl šokující, co se týče růstu cen. Z předpokladů analytiků se mělo jednat o zvýšení 1,3 procenta, ale ve skutečnosti je to 6,9 %, což novodobá historie České republiky nepamatuje. Kovanda připomíná také výrazné zdražování elektřiny a plynu, což také láme rekordy v historii ČR.Inflace v EU překonala očekáváníRoční inflace v 19 zemích eurozóny v prosinci zrychlila podle definitivního odhadu na 5 % ze 4,9 % o měsíc dříve, oznámil Eurostat. Je to nejvyšší ukazatel inflace pro měnovou unii, počítáme-li všech 19 zemí, svědčí o tom materiály Eurostatu. Hlavní hybnou silou inflace jsou ceny energetických nosičů, podotýkala Evropská komise.Přitom podle grafikonu uvedeného v příspěvku v Oxford Economics experti přece jen očekávají postupné snížení ceny modrého paliva v letošním roce z asi 30 dolarů za MMBtu (milion britských tepelných jednotek, BTE) na úroveň 20 až 25 dolarů za MMBtu. V roce 2023 se mohou ceny snižovat aktivněji – až na 10 dolarů, což je stále ještě více než předkrizové ukazatele z let 2018, 2019 a 2020.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

