„Čím dřív to uvolníme, tím lépe.“ Válek představí vládě plán postupného odkládání respirátorů

Ve středu představí vládě ministr zdravotnictví Vlastimil Válek plán postupného odkládání respirátorů. Nejdříve by povinnost mohla skončit zřejmě pro hromadné... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Na otázky novinářů Válek uvedl, že jeden z bodů, které vládě předkládá, se bude týkat postupného odkládání respirátorů.Podle jeho slov budou na posledním místě zdravotnická zařízení a domovy důchodců, kde je potřebná ochrana vyšší. „Když si vezmu hromadné akce, hokejové zápasy, tam asi není potřeba nutnost nošení roušek prodlužovat donekonečna. Čím dřív to uvolníme, tím lépe,“ dodal.Co se týče jiných názorů, pak například epidemiolog Roman Prymula se také vyslovil pro odložení respirátorů. „Pokud bychom měli respirátory delší dobu, bylo by riziko mírně menší, ale pokud srovnáváme přínosy obecně, tak skutečně nastává čas, abychom je odložili,“ řekl.Opačný názor zastává ale například šéf České lékařské komory Milan Kubek. Podle jeho mínění by naopak měli lidé respirátory nosit dál. Podle něj je to to nejmenší, co můžeme jako projev ohleduplnosti udělat.Vláda kromě toho rozhoduje i o omezení či konci proplácení PCR testů ze zdravotního pojištění. Lidé je využívali například při cestování. Bezplatné by zůstaly jen testy, které mají lidé na základě žádanky od lékaře či hygieny.V minulém týdnu se Válek nechal slyšet, že s pojišťovnami bude jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně.Covid v ČRÚterní testování v České republice prokázalo nákazu u 14 307 případů. Ve srovnání s minulým týdnem je to o polovinu méně. Nemocnice evidují 3 297 pacientů s koronavirem, z toho má 222 těžký průběh.Při testování na opakovanou nákazu se prokázalo 2 570 případů, což je také o polovinu méně. Nutno říci, že v současné době se také méně testuje. Za úterý bylo provedeno 52 000 testů, přičemž minulý týden to bylo dvakrát více. Počty testů již klesají od začátku února. Mírné zvýšení se uvádí u preventivních testů, kde došlo ke zvýšení nad 19 %.Testování lidí, kteří mají příznaky nemoci, se snížilo na 41 %. Testování v případě kontaktu s nakaženým se potvrdilo zhruba u čtvrtiny lidí, což je stejné jako minulý týden. Nemocnice za úterní den hlásí 3 297 pacientů s onemocněním covid-19, ve srovnání s minulým týdnem to bylo 4 100 pacientů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

