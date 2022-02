https://cz.sputniknews.com/20220223/dalsi-obeti-koronaviru-je-petileta-holcicka-z-olomoucka-17762807.html

Další obětí koronaviru je pětiletá holčička z Olomoucka

V České republice zemřelo další dítě na nákazu koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvedlo, že holčičce bylo teprve pět let. Jedná se již o... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

K úmrtí holčičky došlo 8. února v Olomouckém kraji, v okrese Jeseník. Hygienická stanice neuvádí více informací a tak nelze upřesnit, zda byl koronavirus jediným a hlavním důvodem úmrtí.O pár dnů dříve zemřel v Praze chlapec ve věku 12 let. Jeho smrt byla přisuzována koronaviru, ale rodina se poté ozvala, že chlapec trpěl nevyléčitelnou nemocí.Ještě před tímto chlapcem zemřelo na koronavirus v Praze miminko, které nebylo na světě ani rok. Oběťmi koronaviru se tak v České republice stalo již devět dětí do věku 14 let, z toho šlo o 5 holčiček a 4 chlapce. Úplně první dětskou obětí v ČR se stala holčička ve věku 8 let, která na nákazu koronavirem zemřela v únoru roku 2021.Hygienici evidují také věkovou kategorii do 24 let, zde se oběťmi stalo 6 mužů a tři ženy. Lékaři uvádějí, že u mladých lidí obvykle nákaza proběhne v klidném režimu, především pokud jsou lidé očkovaní.Koronavirus v ČR ustupujeZ úterních dat o koronaviru vyplývá, že v mezitýdenním srovnání již 15. den klesá počet nově nakažených. Snižuje se tak i týdenní incidence. V současné době na 100 000 obyvatel připadá 809 nakažených.Celá Česká republika má incidenci nižší než 1 000, nejhůře je na tom Jihomoravský kraj a kraj Plzeňský, zde se incidence velmi blíží 1000, přesněji je to 971. Z krajů je na tom nejlépe kraj Karlovarský, zde je incidence 606.Za celkovou epidemii, tedy od března doku 2020, se nakazilo koronavirem 3,54 milionu lidí, zemřelo 38 403. Za letošní rok se eviduje 2 101 úmrtí na nákazu koronavirem.O očkování však již není takový zájem. V úterý bylo podáno 7 300 dávek vakcíny, minulý týden to bylo více než 10 000 dávek. Z těchto dávek se ve většině případů jedná o posilující dávky. První dávka byla podána pouze 337 lidem. S kompletním očkováním je v České republice 6,84 milionu lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

