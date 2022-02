https://cz.sputniknews.com/20220223/fond-na-ochranu-nord-stream-2-proti-sankcim-odmitl-projekt-podporit-17771181.html

Fond na ochranu Nord Stream 2 proti sankcím odmítl projekt podpořit

Fond na ochranu Nord Stream 2 proti sankcím odmítl projekt podpořit

Německý fond vytvořený na ochranu Nord Stream 2 před možnými sankcemi USA, odmítl projekt podporovat, prohlásil jeho předseda a zároveň bývalý premiér spolkové... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-23T20:21+0100

2022-02-23T20:21+0100

2022-02-23T20:21+0100

svět

nord stream 2

nord stream 2 ag

německo

rusko

sankce

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/14371934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62d8582e65eeab388293820eebddc8f3.jpg

Tento krok souvisí s pozastavením certifikace plynovodu, o němž o den dříve informoval kancléř Olaf Scholz. Podle Zelleringa se představenstvo fondu jednomyslně rozhodlo „o přihlédnutí k aktuálnímu dění“.Fond bude i nadále pracovat na „ochraně klimatu,“ řekl Zellering.Dříve v lednu roku 2021 parlament Meklenburska-Předního Pomořanska drtivou většinou schválil návrh zemské vlády na vytvoření fondu na podporu Nord Stream 2. Jejím účelem byla podpora projektů „ochrany klimatu“ a ochrany přírody, včetně zajištění dodávek energie nejšetrnějších vůči klimatu. Premiérka spolkové země Manuela Schwesigová uváděla, že fond bude mít časově omezený mandát na podporu dostavby Nord Stream 2.Nord Stream 2 je plynovodem o kapacitě 55 miliard metrů krychlových ročně jenž je proložen z ruského pobřeží přes Baltské moře až do Německa. Projekt je realizován společností Nord Stream 2 AG, jejíž jediným akcionářem je společnost Gazprom. Evropští partneři Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall financují jen polovinu projektu, tzn. každý až do výše 950 milionů eur.Německé ministerstvo hospodářství vedené stoupencem Angely Merkelové Peterem Altmaierem (CDU) předložilo německému regulátorovi zprávu o Nord Stream 2, v němž poukázalo na nutnost nového ruského plynovodu, který by uspokojil energetické potřeby Německa. Na základě tohoto dokumentu byl plynovod provozovateli certifikován.Již dříve na požadavek Olafa Scholze došlo ke zpětvzetí zprávy ze Spolkové síťové agentury.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220223/v-srn-varovali-evropu-pred-sebevrazdou-pri-odmitnuti-ruskeho-plynu-17757955.html

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, nord stream 2 ag, německo, rusko, sankce, plyn