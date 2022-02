https://cz.sputniknews.com/20220223/havel-by-pomohl-donecku-nebo-by-ho-bombardoval-ceska-vlada-ignoruje-humanitarni-katastrofu-donbasu-17759921.html

Havel by pomohl Doněcku nebo by ho bombardoval? Česká vláda ignoruje humanitární katastrofu Donbasu

Česko pomáhá granáty ukrajinské straně. Proč naší vládu nezajímá osud obyvatel válkou zkoušené Doněcké a Luhanské lidové republiky? 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Republiky Donbasu byly oficiálně uznány. Ale situace na východě Ukrajiny se nemění. Ukrajinské dělostřelectvo buší do civilní infrastruktury republik, místní občané jsou stále vystaveni nebezpečí.A co víc. Desítky tisíc obyvatel donbaských republik se nachází v Rusku. Utekli do sousední země, aby si zachránili holý život. Jde o humanitární katastrofu. A nebo jak prohlásil ruský prezident Vladimir Putin, jde o genocidu.A jak je na tom česká vláda? Ne, bylo by bláhové si myslet, že pětikoalice uzná suverenitu Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Takové privilegium si zasloužilo, bůh ví čím, pouze Kosovo.Vezměme následující sdělení. Ministerstvo zahraničí připravuje další humanitární pomoc Ukrajině ve výši deseti milionů korun. „Bude se opět jednat o zdravotnickou humanitární pomoc. Již to finalizujeme. Až bude vše podepsáno a připraveno, budeme o tom informovat," prohlásil ministr zahraničí Jan Lipavský.O humanitární pomoci mluvil v České televizi také premiér Petr Fiala. Pokud by se podle něj humanitární situace na Ukrajině zhoršila, mohla by následovat další humanitární pomoc za asi 100 milionů korun, řekl.Proč ale pomoc z Česka jde jen kyjevské vládě? Českou solidaritu si nezaslouží republiky Donbasu, které už osm let trpí útisk od Ukrajiny? Proč české neziskovky nepomáhají donbaským uprchlíkům? Jen se podívejte na stránky Člověka v tísni a dalším podobným. Ani slovo o lidech, kteří museli před válkou prchnout do Ruska. Žádná sbírka. Ani víčko nedostanou.Tomu se, drazí čtenáři, říká licoměrnost. Humanitární pomoc jen pro někoho. Práva a svoboda jen pro vybrané. Dělostřelecké granáty jen pro agresora. Tak to vidí vláda Petra Fialy.O české podpoře Ukrajině a ignorování humanitárních problémů nových donbaských republik Sputnik hovořil s poslancem za SPD a lékařem Vladimírem Zlínským.„Já to vyhodnocuji jako ústup do předem připravených pozic, kdy po dodávce munice pro houfnice ráže 152 mm v řádu milionů korun, chce naše vláda ukázat svoji vlídnější tvář. Bohužel v článku, který toto zmiňuje, není uvedeno, co přesně tato dodávka bude zahrnovat. Z toho by šlo potom následně usuzovat, komu je primárně určena. Zdali bude příjemcem civilní obyvatelstvo nebo ukrajinská armáda. Tedy jestli bude zásilka humanitární, jak bylo avizováno nebo vojenská," říká politik.Proč ale Česko neposílá zdravotnickou nebo jinou humanitární pomoc na Donbas? Máte pro to vysvětlení?„Nejsem členem této vlády a také se ke mně nedostávají informace z řad koalice na toto téma. Tedy to bude jenom moje fabulace, ale tato nebude asi daleko od pravdy. Jak bylo avizováno v předchozí odpovědi, má se jednat o oběti „ruské invaze“, do kteréžto skupiny nebude s velkou pravděpodobností patřit ruskojazyčné obyvatelstvo v Luhanské a Doněcké lidové republice. Spíše naopak tyto jsou a budou spíše obětí válečných operací protistrany, tedy ukrajinské armády a dobrovolnických jednotek, tedy se předpokládá, že se o ně postará ruská strana konfliktu.Z mého pohledu lékaře je a případně bude civilní obyvatelstvo na obou stranách konfliktu hlavní obětí současné eskalace a tito lidé si zaslouží, aby došlo k ukončení násilí a ozbrojených střetů a obnovilo se jednání, které bude brát v úvahu zájmy obou stran konfliktu a nikoli primárně zájmy států a mocenských skupin, pro které se jeví výhodné další pokračování ozbrojených střetů," míní pan Zlínský.A nebo je pro současnou vládu jednodušší nechat lidi na Donbasu bombardovat, než jim skutečně pomáhat?„Prodej munice byl pravděpodobně na vyžádání od ukrajinské strany z našich přebytků. Považuji to ze strany naší vlády za velmi neuvážený čin, který spíše přispěl k eskalaci a vůbec bych se nedivil, že právě tato munice byla použita při dělostřeleckých přestřelkách mezi ukrajinskou armádou a ozbrojenými silami obou odtržených lidových republik, mezi jejichž oběťmi byli zajisté i civilisté na obou stranách konfliktu. Jak nás tedy tito lidé budou asi mít rádi, si můžeme poměrně snadno představit.Bohužel musím konstatovat, že v rámci informační války se s uvedením a prezentováním civilních obětí počítá jako s jednou z jejich nejúčinnějších zbraní k rozdmýchávání dalších válečných a bojových operací," říká poslanec za SPD Vladimír Zlínský.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

