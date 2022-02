https://cz.sputniknews.com/20220223/inspirace-neni-nikdy-dost-vyzkousejte-vesmirnou-omeletu-kterou-oceni-i-deti-17755027.html

Inspirace není nikdy dost! Vyzkoušejte vesmírnou omeletu, kterou ocení i děti

Inspirace není nikdy dost! Vyzkoušejte vesmírnou omeletu, kterou ocení i děti

Omeleta je pokrm z vajec, který mnoho zemí považuje za svůj vlastní. Ten však proslul díky Francii. Původní francouzský pokrm byl připravován ze smažených... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

V současnosti existuje obrovské množství receptů na omeletu. Některé z nich přitom vyžadují dokonale ušlehaná vajíčka mixérem, podle jiných receptů zas je třeba jen decentně promíchat ingredience vidličkou. Jistě se však všichni shodneme na tom, že není nutné dlouho přemýšlet nad tak jednoduchým receptem, jakým je omeleta. Máme pro vás recept, který zaujme nejen dospělé, ale i děti, které si vajíčka dají jen spíše jen občas.Ingredience:• vejce - 4 ks• sýr (třeba Eidam)– podle chuti• kopr – 4 větvičky• sůl – podle chuti• pepř – podle chuti• olej (na smažení) – podle chutiJak na to:1. Připravte si potraviny, rovnou všechno, co budete potřebovat. Nať nasekejte nadrobno, sýr nakrájte na plátky, bude stačit pět nebo šest kousků.2. U vajíček a oddělte bílek od žloutku, jemně nasekejte kopr, přidejte k bílku nesekanou nať a promíchejte. Nechte to trochu odstát.3. Žloutek osolte a opepřte. Rozmíchejte.4. Na středním ohni rozehřejte pánev s malým množstvím oleje, nalijte žloutek a počkejte, až se trošku uvaří.5. Když je žloutek zcela osmažený, přidejte sýr na na jeden z okrajů a pak omeletu srolujte.6. Žloutkovo-sýrovou roládu dejte na stranu pánve a vylijte bílek s koprem7. Když se bílek chytne, pokračujte v rolování váječné rolky až do konce.Sundejte z ohně a naservírujte. Můžete třeba ze sýru vykrojit kroužky a dát je podél rolády, z nakrájené mrkve na drobné hranolky lze přidělat u jedné z kratších stran rolády jakoby „oheň“ a z toho už máte raketu. Dětem porkrm můžete podávat jako vesmírnou snídani.Přejeme Vám dobrou chuť a hodně krásných inspirací!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

