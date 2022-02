https://cz.sputniknews.com/20220223/jak-vidi-janecek-pripadnou-migracni-vlnu-nemel-by-byt-problem-prijmout-ukrajinske-pracovniky-tvrdi-17764041.html

Jak vidí Janeček případnou migrační vlnu? Neměl by být problém přijmout ukrajinské pracovníky, tvrdí

Hosty pořadu Co Čech, to politik byli prezidentští kandidáti Karel Janeček, Denisa Rohanová a Miloš Knor. Podle všech zúčastněných by případnou migrační vlnu z... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Prezidentský kandidát Karel Janeček se na ruské kroky díval kriticky a odsoudil je. „Je to naprosto nepřijatelné, aby se narušovala územní celistvost. Nemůžeme ustupovat Rusům,“ uvedl v pořadu.Podle jeho slov nedokáže odhadnout, jak by mohlo současné napětí vyústit. Impulsem konfliktu jsou i historické důvody na ruské straně, a dodal, že přerod ve válku nevylučuje.Možnou migrační vlnu, kterou by situace na Ukrajině způsobila, by podle něj měla Česká republika zvládnout. „Domnívám se, že zrovna Ukrajina je hodnotově velmi blízká našim zemím. Neměl by pro nás být problém přijmout ukrajinské migranty a pracovníky. Ze zkušeností víme, že Ukrajinci odvádí velmi dobrou práci a nejsou pro nás břemenem,“ uvedl svůj postoj.Další dva prezidentští kandidáti, komik a scenárista Miloš Knor a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová, souhlasili s tím, že by se mělo případným migrantům pomoci. Pokud bude válka, přijde migrační vlna, konstatoval Knor. Rohanová zase poznamenala, že souhlasí s oběma muži s tím, že o tom rozhodně není diskuze. Podle ní máme k Ukrajincům mentálně i kulturně blízko a do určité míry jim můžeme poskytnout pomoc.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existujeme.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

