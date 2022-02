https://cz.sputniknews.com/20220223/je-nam-spolu-dobre-vondrackova-oslavila-vyroci-svatby-a-pochlubila-se-obrovskou-kytici-ruzi-17758254.html

„Je nám spolu dobře.“ Vondráčková oslavila výročí svatby a pochlubila se obrovskou kyticí růží

„Je nám spolu dobře.“ Vondráčková oslavila výročí svatby a pochlubila se obrovskou kyticí růží

Včerejší magické datum 22.2.2022 bylo výjimečné také pro českou zpěvačku Helenu Vondráčkovou. Spolu se svým manželem oslavila 19 let od jejich svatby. Zpěvačka... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-23T00:38+0100

2022-02-23T00:38+0100

2022-02-23T22:42+0100

celebrity

zpěvačka

helena vondráčková

manželství

výročí

oslavy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1128/99/11289902_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8c4820d874a4b403ef322ca5a50ae0d2.jpg

Na své facebookové stránce se Vondráčková podělila se svými fanoušky s touto významnou událostí. Na fotografii je se svým manželem a oba rozdávají úsměvy. Je tedy zřejmé, že jsou oba šťastní a mají se rádi i po 19 letech manželství.Ke gratulacím se přidala řada fanoušků Vondráčkové. Velká část oběma přeje především lásku a štěstí do dalších společných let.A další se přidávají.Někteří komentující naráží na dřívější léta, kdy mnoho lidí nevěřilo, že pár spolu zůstane.„Gratuluju, jste perfektní pár! A to bylo na začátku zlých jazyků, nepřejících a jedovatých...Všichni věděli nejlíp, jak to s vámi je a bude....Dneska se všem můžete vysmát, jste pořád spolu a máte se rádi, zatímco oni nakonec dopadli bledě...Tak nezbývá než popřát spoustu dalších společných let,“ uvádí paní Romana.K tomu se připojila i další fanynka, která rovněž vzpomíná na minulost.Další gratulanti se odvolávají na osobní setkání se zpěvačkou a jejím manželem a nemohou si tak odpustit jim oběma popřát.Našli se i ti, kteří se podivují, že už uběhlo 19 let od jejich svatby.„Moc vám to přeji. Ten čas rychle letí. To už je 19 let? Přeji vám ještě spoustu dnů prosluněných láskou,“ s údivem píše paní Renata.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220221/ovladne-ewa-farna-letosni-udileni-hudebnich-cen-andel-zpevacka-ma-zatim-nejvic-nominaci--17729566.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zpěvačka, helena vondráčková, manželství, výročí, oslavy